Последний рывок Моделя: бронетанковый зверинец в боях за Галичину

Тогда в схожей ситуации ударом танкового кулака немцам удалось вышвырнуть противника из Харькова и отбросить от Днепра обратно на восточную границу УССР, уничтожив значительную часть сил, особенно танковых. Модель очень хотел повторить этот успех.

С 18 апреля по 5 мая на Западной Украине в районе между городами Коломыя и Станислав (современный Ивано-Франковск) развернулось ожесточенное танковое сражение.

В конце марта 1944 года подразделения 1-й гв. танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск Михаила Катукова стремительным прорывом освободили Черновцы и Коломыю. Передовые танковые подразделения в ночь на 31 марта ворвались на южную окраину Станислава, зачистили железнодорожную станцию, захватив на ней несколько эшелонов с грузами и техникой.