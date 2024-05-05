ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов
Населенный пункт Работино, расположенный на Запорожском направлении, перешел в "серую зону" и сегодня Вооруженные силы Украины его больше не контролируют. Об этом 5 мая заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
"Работино полностью перешло в "серую зону". Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное – это взятие под контроль ближайших высот", – цитирует его РИА Новости.
В начале мая Рогов сообщал, что российские бойцы подняли российский флаг над населенным пунктом. После ВС РФ продолжили зачистку оставшихся небольших групп ВСУ. Основные силы украинской армии сбежали со своих позиций в Работино.
Напомним, контроль над Работино был основным достижением за год попыток контрнаступления ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожье.
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