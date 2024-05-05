ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов - 05.05.2024 Украина.ру
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ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов
ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов - 05.05.2024 Украина.ру
ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов
Населенный пункт Работино, расположенный на Запорожском направлении, перешел в "серую зону" и сегодня Вооруженные силы Украины его больше не контролируют. Об этом 5 мая заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
2024-05-05T11:55
2024-05-05T11:55
новости
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владимир рогов
вооруженные силы украины
наступление
вс рф
всу
сво
спецоперация
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В начале мая Рогов сообщал, что российские бойцы подняли российский флаг над населенным пунктом. После ВС РФ продолжили зачистку оставшихся небольших групп ВСУ. Основные силы украинской армии сбежали со своих позиций в Работино.Напомним, контроль над Работино был основным достижением за год попыток контрнаступления ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожье.
https://ukraina.ru/20240423/1054654483.html
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новости, работино, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, всу, сво, спецоперация
Новости, Работино, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация

ВСУ больше не контролируют Работино – Рогов

11:55 05.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Населенный пункт Работино, расположенный на Запорожском направлении, перешел в "серую зону" и сегодня Вооруженные силы Украины его больше не контролируют. Об этом 5 мая заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
"Работино полностью перешло в "серую зону". Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное – это взятие под контроль ближайших высот", – цитирует его РИА Новости.
В начале мая Рогов сообщал, что российские бойцы подняли российский флаг над населенным пунктом. После ВС РФ продолжили зачистку оставшихся небольших групп ВСУ. Основные силы украинской армии сбежали со своих позиций в Работино.
Напомним, контроль над Работино был основным достижением за год попыток контрнаступления ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожье.
Исправительные учреждения Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 04:50
Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z"Главный мотив у заключенных, которые добровольно отправляются в зону СВО - это избавление от продолжения наказания. Но и без высоких побуждений "класть голову на плаху" никто не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
 
НовостиРаботиноЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраинынаступлениеВС РФВСУСВОСпецоперация
 
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