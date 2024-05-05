https://ukraina.ru/20240505/1054901310.html

Западная Украина за минувшую неделю: кадровые изменения в СБУ, братская могила и пасхальные облавы

Западная Украина за минувшую неделю: кадровые изменения в СБУ, братская могила и пасхальные облавы - 05.05.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: кадровые изменения в СБУ, братская могила и пасхальные облавы

Киевские пропагандисты устроили очередные "пляски на костях", на этот раз практически буквально. В Черновцах впервые со Второй мировой войны похоронили останки погибших воинов в братской могиле

2024-05-05T11:32

2024-05-05T11:32

2024-05-05T11:33

эксклюзив

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закарпатская область

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олег хавич

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Зеленский сменил руководство СБУ в двух областях регионаВ преддверии вступления в силу нового закона о мобилизации, которое состоится 18 мая, киевские власти продолжают укреплять силовые структуры, призванные не допустить побега из страны "пушечного мяса".На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении на 15 тысяч человек численности пограничных войск, сейчас документ ожидает подписи президента. А 1 мая Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины в двух областях, где фиксируется наибольшее количество попыток мужчин мобилизационного возраста сбежать в Европу – Закарпатской и Волынской.Стоит отметить, что Закарпатская область не имела полноценного начальника главка СБУ более восьми месяцев, после того, как в конце августа 2023 года с этой должности был уволен Евгений Борзилов. Этот выходец из Полтавщины продержался в должности чуть больше года – он был назначен в июле 2022-го в рамках большого пакета кадровых изменений в региональных управлениях СБУ.С самого начала Борзилову выдвигали идеологические претензии – его отец является уроженцем Волгоградской области Российской Федерации и бывшим советским военным контрразведчиком. Кроме того, в разгар российско-украинского конфликта Борзилов оставался активным пользователем запрещенной на Украине российской социальной сети "Одноклассники", где публиковал фотографии со своими родственниками – в частности, и с сыном, уже должностным лицом Службы безопасности Украины.Однако, по данным закарпатских источников, Евгения Борзилова уволили не за родственные связи или плохое знание украинского языка, в чём его тоже обвиняли "профессиональные патриоты", а за неспособность поставить под контроль потоки контрабанды через границы с Румынией, Венгрией и Словакией. Не смог этого сделать и Владимир Блуд, до сих пор исполнявший обязанности руководителя СБУ в Закарпатье.Новый начальник управления СБУ в Закарпатской области, 42-летний Сергей Кононенко, последние полтора года возглавлял управление Службы безопасности Украины в Кировоградской области, где заменил погибшего от огнестрельного ранения Александра Наконечного. А вот перед этим Кононенко был заместителем начальника главка СБУ во Львовской области, и тогда местные активисты обвиняли его в организации схемы поборов на таможне. То есть, проблем с введением аналогичной схемы на новом месте службы у него, скорее всего, не будет.А вот одного из экс-руководителей СБУ в Закарпатье, Ивана Рудницкого, возглавлявшего областное управление в 2019-2022 годах, Владимир Зеленский назначил начальником СБУ в Волынской области.46-летний Иван Рудницкий – уроженец Дрогобыча Львовской области. В 2014-2015 годах работал заместителем начальника СБУ в Закарпатской области, был начальником Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В 2015-2018 годах занимал аналогичную должность во Львовской области. С июля 2019 возглавлял управление СБУ в Закарпатской области, а с 2022 года – в Полтавской области.Во Львове ожидали, что Рудницкий возглавит управление СБУ во Львовской области, однако на этой должности пока остался выходец из Донбасса Вадим Онищенко, назначенный ещё в ноябре 2022 года.В Черновцах появилась первая со времен Второй мировой братская могилаКиевские пропагандисты устроили очередные "пляски на костях", причем на этот раз практически буквально. В Черновцах впервые со Второй мировой войны похоронили останки погибших военнослужащих ВСУ в братской могиле. Однако всё дело в том, что для родных многих павших это уже были далеко не первые похороны."Взрыв изуродовал тела и разбросал остатки в радиусе более километра – их не удалось сразу собрать. Некоторые семьи пережили не одни, а трое или четверо похорон, потому что мы идентифицировали фрагмент и отдавали им. Это было очень жестоко", – заявила СМИ адвокат Татьяна Садовская.В Черновцах похоронили останки 19 воинов, из которых удалось идентифицировать только 16. Близкие павших решили обустроить совместное захоронение, поскольку военнослужащие вместе служили в одном подразделении – 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Стоит отметить, что эта бригада ВСУ имеет то же название, что и 1-я горно-пехотная дивизия вермахта нацистской Германии, и схожую символику."За время независимости в Украине никогда не было такого совместного захоронения военных. Процессуально это было невозможно", – добавила Татьяна Садовская, отметив, что в этом помогали сотрудники прокуратуры, полиции, СБУ, судмедэксперты и мэрия Черновцов."Решение хоронить именно в Черновцах было сложным, ведь есть останки людей и из Днепропетровской области, и из Полтавской, и из Прикарпатья, Львовщины – это половина географии Украины. Однако была одна мама, для которой мы не смогли найти ни одного фрагмента тела, но мы знали, что ее сын был в месте взрыва. И она попросила нас сделать могилу вблизи места, где она сейчас живет, чтобы ей было куда приходить и молиться. Кроме того, многие ребята, совпадение ДНК которых мы получили из лаборатории в Гааге, были именно из Буковины", – сказала адвокат.Хотя в Черновцах для захоронения павших военнослужащих специально оборудована Аллея героев на центральном городском кладбище, однако первая в независимой Украине братская могила была обустроена на периферийном Садгорском кладбище. Мэр Черновцов Роман Кличук, присутствовавший на церемонии похорон воинов "Эдельвейса", этот факт никак не прокомментировал. Не исключено, что на упомянутой аллее просто экономят площадь для захоронений черновчан, тела которых почти каждый день привозят из зоны боевых действий.В целом проблема нехватки мест на кладбищах для Западной Украины чрезвычайно актуальна в последние два года. К примеру, депутаты Львовского городского совета готовятся рассмотреть проект решения о расширении существующего кладбища в пригородных Винниках. Соответствующий документ был обнародован 2 мая на официальном портале городского совета Львова.Как говорится в пояснительной записке к проекту решения, в горсовете хотят внести изменения в детальный план территории в районе улицы Кольцевой в Винниках с целью расширения существующего кладбища и определения планировочной структуры квартала в целом. Площадь обработки составит ориентировочно 16 гектаров, сколько из них будет выделено на новые могилы – пока неизвестно.Пасхальная корзина ощутимо подорожалаПраздник Воскресения Христова для жителей Западной Украины – это прежде всего освященная пасхальная корзина (кулич, крашеные яйца, колбаса и другие продукты). Хотя традиционно богослужение должен посетить глава семьи, в этом году мужчин от 18 до 60 вряд ли будет много в храмах, ведь возле них ожидаются облавы с участием сотрудников ТЦК и полиции. Да и традиционная корзина сейчас стала ощутимо дороже.В 2024 году пасхальная корзина на семью из четырех человек обойдется в 1 422,05 гривен, то есть на 17,6% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 1 208,78 грн. Об этом сообщили ученые Института аграрной экономики.Расчет стоимости пасхальной корзины в 2024 году произведен учеными Института аграрной экономики на основе данных Минфина, проводящего ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 10 апреля 2024 года.При этом на Западной Украине большинство продуктов для такой корзины принято покупать не в супермаркетах, а на рынках, где цены на вышеупомянутые продукты значительно выше.

https://ukraina.ru/20240428/1054773573.html

https://ukraina.ru/20240421/1054632457.html

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эксклюзив, украина, черновцы, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу, олег хавич, западная украина