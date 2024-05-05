https://ukraina.ru/20240505/1054899840.html

Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая

Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая - 05.05.2024 Украина.ру

Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая

Президент России Владимир Путин и главы новых регионов России поздравили сограждан с Пасхой. ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области

2024-05-05T09:55

2024-05-05T09:55

2024-05-05T09:55

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой."Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание", — сказал он.Путин указал, что духовные пастыри всегда были вместе с народом."И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании", — отметил Путин.Президент отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с Пасхой."Дорогие православные жители Донецкой Народной Республики, примите самые теплые поздравления со Светлым Христовым Воскресением! Это праздник торжества жизни, день, когда наши сердца наполняются радостью и уверенностью в преодолении всех испытаний и трудностей. Сегодня каждый из нас – в храмах и дома – произносит свои сокровенные молитвы, обращенные к Богу: за наших защитников, которые встречают праздник на переднем краю сражения с врагом; за матерей, жен и детей, которые всем сердцем ждут возвращения своих сыновей, мужей и отцов; за родную землю. Наша сила – в вере, любви и теплоте души, в желании нести мир, творить благие дела, помогать тем, кто в этом нуждается. Друзья! Пусть сегодняшний день подарит вам душевное тепло и наполнит дома радостью", - написал Пушилин в своём телеграм-канале.Он также рассказал, как и с кем встретил праздник."С Сергеем Кириенко в одном из храмов Донецка встретили праздник Светлого Христова Воскресения. Христос Воскресе!" - писал Пушилин.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также поздравил соотечественников с Пасхой."Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с одним из главных православных праздников – Светлым Христовым Воскресением! Веками Пасха символизирует победу добра над злом, торжество света и справедливости, радость жизни и духовное обновление. В этот день все мы молимся о мире и благополучии на нашей земле, о счастье и взаимопонимании в каждой семье, о здоровье родных и друзей. Атмосфера светлого праздника обладает огромной духовной силой, побуждает помогать ближним, окружать особым теплом и заботой тех, кому это необходимо", - отметил он.Пасечник подчеркнул, что вера всегда объединяла русский народ, делала его сильнее в самые трудные времена."Пусть и теперь поможет преодолеть все тяготы и невзгоды, добиться намеченных целей, сделать мир вокруг нас лучше и чище. Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, достатка и душевного покоя. Будьте добрее и милосерднее, берегите своих близких, цените их любовь и уважение. Христос Воскресе!" - подытожил глава ЛНР.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём поздравлении также пожелал землякам мира."Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю всех православных христиан с днем Светлого Христова Воскресения – праздником пробуждения природы, победы жизни над смертью, победы добра над злом. Праздник Святой Пасхи наполняет наши сердца радостью, добротой, силой наших многовековых духовных ценностей и традиций. Пусть этот пасхальный день принесёт в каждый дом мир и благополучие, веру и заботу о ближних. Христос воскресе! Воистину воскресе!" - написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также поздравил земляков с Пасхой."Сегодня мы отмечаем главный христианский праздник — Пасху. Согласно Евангелию, в этот день Воскрес Господь Иисус Христос. С тех пор для тех, кто следует его учению, Пасха символизирует победу жизни над смертью и добра над злом. Именно от этого праздника отталкивается весь церковный календарь на год. Пасхальные богослужения всегда многолюдны, несмотря на свою длительность. В нашей стране Пасху принято встречать всей семьёй. Родственники собираются за одним столом и поздравляют друг друга с Воскресением Христа, едят куличи и праздничную трапезу. Торжество объединяет нас, делает семьи крепче и сильнее. Друзья, поздравляю вас со светлой Пасхой! Желаю мир вашему дому, душевной гармонии и благополучия. Пусть Пасхальная неделя будет полна радости. Христос Воскресе!" - написал он в своём телеграм-канале.В России продолжается празднование Пасхи.Удары дронамиУкраинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, рассказал в комментарии РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич."В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса", — отметил он.По словам Кастюкевича, ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алёшкинском, Голопристанском районах."Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — подчеркнул сенатор.Ранее местные СМИ не раз сообщали об участившихся ударах ВСУ по региону при помощи БпЛА.Утром 5 мая в Минобороны России сообщили журналистам, что расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate."Подразделение противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр", несущее службу на левобережье Херсонской области, в ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа - барражирующий боеприпас Warmate польского производства", - сообщили в ведомстве.Там же напомнили, что расчёты ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.

https://ukraina.ru/20240504/1054899197.html

https://ukraina.ru/20240504/1054894843.html

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