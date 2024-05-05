Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая - 05.05.2024 Украина.ру
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Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая
Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая - 05.05.2024 Украина.ру
Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая
Президент России Владимир Путин и главы новых регионов России поздравили сограждан с Пасхой. ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области
2024-05-05T09:55
2024-05-05T09:55
эксклюзив
хроники
россия
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой."Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание", — сказал он.Путин указал, что духовные пастыри всегда были вместе с народом."И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании", — отметил Путин.Президент отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с Пасхой."Дорогие православные жители Донецкой Народной Республики, примите самые теплые поздравления со Светлым Христовым Воскресением! Это праздник торжества жизни, день, когда наши сердца наполняются радостью и уверенностью в преодолении всех испытаний и трудностей. Сегодня каждый из нас – в храмах и дома – произносит свои сокровенные молитвы, обращенные к Богу: за наших защитников, которые встречают праздник на переднем краю сражения с врагом; за матерей, жен и детей, которые всем сердцем ждут возвращения своих сыновей, мужей и отцов; за родную землю. Наша сила – в вере, любви и теплоте души, в желании нести мир, творить благие дела, помогать тем, кто в этом нуждается. Друзья! Пусть сегодняшний день подарит вам душевное тепло и наполнит дома радостью", - написал Пушилин в своём телеграм-канале.Он также рассказал, как и с кем встретил праздник."С Сергеем Кириенко в одном из храмов Донецка встретили праздник Светлого Христова Воскресения. Христос Воскресе!" - писал Пушилин.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также поздравил соотечественников с Пасхой."Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с одним из главных православных праздников – Светлым Христовым Воскресением! Веками Пасха символизирует победу добра над злом, торжество света и справедливости, радость жизни и духовное обновление. В этот день все мы молимся о мире и благополучии на нашей земле, о счастье и взаимопонимании в каждой семье, о здоровье родных и друзей. Атмосфера светлого праздника обладает огромной духовной силой, побуждает помогать ближним, окружать особым теплом и заботой тех, кому это необходимо", - отметил он.Пасечник подчеркнул, что вера всегда объединяла русский народ, делала его сильнее в самые трудные времена."Пусть и теперь поможет преодолеть все тяготы и невзгоды, добиться намеченных целей, сделать мир вокруг нас лучше и чище. Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, достатка и душевного покоя. Будьте добрее и милосерднее, берегите своих близких, цените их любовь и уважение. Христос Воскресе!" - подытожил глава ЛНР.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём поздравлении также пожелал землякам мира."Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю всех православных христиан с днем Светлого Христова Воскресения – праздником пробуждения природы, победы жизни над смертью, победы добра над злом. Праздник Святой Пасхи наполняет наши сердца радостью, добротой, силой наших многовековых духовных ценностей и традиций. Пусть этот пасхальный день принесёт в каждый дом мир и благополучие, веру и заботу о ближних. Христос воскресе! Воистину воскресе!" - написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также поздравил земляков с Пасхой."Сегодня мы отмечаем главный христианский праздник — Пасху. Согласно Евангелию, в этот день Воскрес Господь Иисус Христос. С тех пор для тех, кто следует его учению, Пасха символизирует победу жизни над смертью и добра над злом. Именно от этого праздника отталкивается весь церковный календарь на год. Пасхальные богослужения всегда многолюдны, несмотря на свою длительность. В нашей стране Пасху принято встречать всей семьёй. Родственники собираются за одним столом и поздравляют друг друга с Воскресением Христа, едят куличи и праздничную трапезу. Торжество объединяет нас, делает семьи крепче и сильнее. Друзья, поздравляю вас со светлой Пасхой! Желаю мир вашему дому, душевной гармонии и благополучия. Пусть Пасхальная неделя будет полна радости. Христос Воскресе!" - написал он в своём телеграм-канале.В России продолжается празднование Пасхи.Удары дронамиУкраинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, рассказал в комментарии РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич."В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса", — отметил он.По словам Кастюкевича, ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алёшкинском, Голопристанском районах."Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — подчеркнул сенатор.Ранее местные СМИ не раз сообщали об участившихся ударах ВСУ по региону при помощи БпЛА.Утром 5 мая в Минобороны России сообщили журналистам, что расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate."Подразделение противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр", несущее службу на левобережье Херсонской области, в ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа - барражирующий боеприпас Warmate польского производства", - сообщили в ведомстве.Там же напомнили, что расчёты ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.
https://ukraina.ru/20240504/1054899197.html
https://ukraina.ru/20240504/1054894843.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, россия, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика, владимир сальдо, евгений балицкий
Эксклюзив, Хроники, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий

Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая

09:55 05.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Пасхи в России
Празднование Пасхи в России - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин и главы новых регионов России поздравили сограждан с Пасхой. ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области
Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой.
"Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание", — сказал он.
Путин указал, что духовные пастыри всегда были вместе с народом.
"И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании", — отметил Путин.
Президент отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с Пасхой.
"Дорогие православные жители Донецкой Народной Республики, примите самые теплые поздравления со Светлым Христовым Воскресением! Это праздник торжества жизни, день, когда наши сердца наполняются радостью и уверенностью в преодолении всех испытаний и трудностей. Сегодня каждый из нас – в храмах и дома – произносит свои сокровенные молитвы, обращенные к Богу: за наших защитников, которые встречают праздник на переднем краю сражения с врагом; за матерей, жен и детей, которые всем сердцем ждут возвращения своих сыновей, мужей и отцов; за родную землю. Наша сила – в вере, любви и теплоте души, в желании нести мир, творить благие дела, помогать тем, кто в этом нуждается. Друзья! Пусть сегодняшний день подарит вам душевное тепло и наполнит дома радостью", - написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Он также рассказал, как и с кем встретил праздник.

"С Сергеем Кириенко в одном из храмов Донецка встретили праздник Светлого Христова Воскресения. Христос Воскресе!" - писал Пушилин.
Вчера, 18:40
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также поздравил соотечественников с Пасхой.
"Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с одним из главных православных праздников – Светлым Христовым Воскресением! Веками Пасха символизирует победу добра над злом, торжество света и справедливости, радость жизни и духовное обновление. В этот день все мы молимся о мире и благополучии на нашей земле, о счастье и взаимопонимании в каждой семье, о здоровье родных и друзей. Атмосфера светлого праздника обладает огромной духовной силой, побуждает помогать ближним, окружать особым теплом и заботой тех, кому это необходимо", - отметил он.
Пасечник подчеркнул, что вера всегда объединяла русский народ, делала его сильнее в самые трудные времена.
"Пусть и теперь поможет преодолеть все тяготы и невзгоды, добиться намеченных целей, сделать мир вокруг нас лучше и чище. Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, достатка и душевного покоя. Будьте добрее и милосерднее, берегите своих близких, цените их любовь и уважение. Христос Воскресе!" - подытожил глава ЛНР.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём поздравлении также пожелал землякам мира.
"Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю всех православных христиан с днем Светлого Христова Воскресения – праздником пробуждения природы, победы жизни над смертью, победы добра над злом. Праздник Святой Пасхи наполняет наши сердца радостью, добротой, силой наших многовековых духовных ценностей и традиций. Пусть этот пасхальный день принесёт в каждый дом мир и благополучие, веру и заботу о ближних. Христос воскресе! Воистину воскресе!" - написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также поздравил земляков с Пасхой.
"Сегодня мы отмечаем главный христианский праздник — Пасху. Согласно Евангелию, в этот день Воскрес Господь Иисус Христос. С тех пор для тех, кто следует его учению, Пасха символизирует победу жизни над смертью и добра над злом. Именно от этого праздника отталкивается весь церковный календарь на год. Пасхальные богослужения всегда многолюдны, несмотря на свою длительность. В нашей стране Пасху принято встречать всей семьёй. Родственники собираются за одним столом и поздравляют друг друга с Воскресением Христа, едят куличи и праздничную трапезу. Торжество объединяет нас, делает семьи крепче и сильнее. Друзья, поздравляю вас со светлой Пасхой! Желаю мир вашему дому, душевной гармонии и благополучия. Пусть Пасхальная неделя будет полна радости. Христос Воскресе!" - написал он в своём телеграм-канале.
В России продолжается празднование Пасхи.
сотрудники военкомата в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Вчера, 13:00
Штурм военкомата в Закарпатье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 маяЗакарпатские цыгане штурмовали военкомат после задержания местных ромов военкомами. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Удары дронами
Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, рассказал в комментарии РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
"В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса", — отметил он.
По словам Кастюкевича, ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алёшкинском, Голопристанском районах.
"Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — подчеркнул сенатор.
Ранее местные СМИ не раз сообщали об участившихся ударах ВСУ по региону при помощи БпЛА.
Утром 5 мая в Минобороны России сообщили журналистам, что расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate.
"Подразделение противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр", несущее службу на левобережье Херсонской области, в ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа - барражирующий боеприпас Warmate польского производства", - сообщили в ведомстве.
Там же напомнили, что расчёты ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.
 
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Заголовок открываемого материала
09:55Пасха, ВСУ активизировали удары. Главное на Украине на утро 5 мая
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