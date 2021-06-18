Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс сообщила о решении в судебном порядке отстоять песни со своим вокалом, записанные в составе коллектива. Об этом 17 июня написал Telegram-канал Baza

Квас или кефир?: диетолог прекратила вечный спор об окрошке © Очаково

Речь о гонорарах за соавторство, на авторство песен, уточнила Вокс, она претензий не имеет.

Назвала артистка и сумму претензий — 20 миллионов рублей. Известно, что юристы певицы уже составили досудебную претензию, которую адресуют к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство».

«На "Лабутены", видимо, копит», — пошутили авторы канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОРГЕНШТЕРН ПОДАЛ В СУД НА СБУ.

Тем временем, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров работает над новым проектом «Зоя», за вокал в нем отвечает Ксения Руденко.

Ранее лидер группы прокомментировал, почему ни у одной солистки, певшей в его коллективе, не складывалась сольная карьера, заявив, что секрет прост — у девушек просто нет своих песен.