Певица заявила, что имеет право на часть дохода, который группа получила за такие хиты, как «Винни Пух и все-все-все», «Экспонат», «Сумка» и другие, всего на кону 39 композиций.
Речь о гонорарах за соавторство, на авторство песен, уточнила Вокс, она претензий не имеет.
Назвала артистка и сумму претензий — 20 миллионов рублей. Известно, что юристы певицы уже составили досудебную претензию, которую адресуют к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство».
«На "Лабутены", видимо, копит», — пошутили авторы канала.
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Тем временем, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров работает над новым проектом «Зоя», за вокал в нем отвечает Ксения Руденко.
Ранее лидер группы прокомментировал, почему ни у одной солистки, певшей в его коллективе, не складывалась сольная карьера, заявив, что секрет прост — у девушек просто нет своих песен.