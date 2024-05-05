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Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев

Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев - 05.05.2024 Украина.ру

Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев

Вера всегда объединяла славянские народы и при помощи молитв белорусы, русские и украинцы воссоединятся вновь, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко

2024-05-05T13:54

2024-05-05T13:54

2024-05-05T13:55

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На Пасху глава государства приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря, который находится вблизи Днепра – реки, которая всегда объединяла три братских славянских народа. Лукашенко с сожалением констатировал, что сейчас по соседству случилась беда, имея ввиду украинский конфликт, однако выразил надежду, что мир возможен вновь. Кроме этого, Лукашенко назвал величайшей задачей для политиков сохранение мира и покоя. Противоположного мнения придерживается украинский коллега Александра Лукашенко. В праздник Пасхи глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о России, заявил, что "старый сосед, постоянно набивавшийся нам в братья", теперь "далек навеки" от Украины. Вместе с тем, президент страны сообщил, что "у Бога на плече — шеврон с украинским флагом".

https://ukraina.ru/20231031/1050657088.html

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новости, беларусь, александр лукашенко, россия, днепр, владимир зеленский, сво, спецоперация, славяне