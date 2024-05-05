Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев - 05.05.2024 Украина.ру
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Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев
Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев - 05.05.2024 Украина.ру
Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев
Вера всегда объединяла славянские народы и при помощи молитв белорусы, русские и украинцы воссоединятся вновь, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко
2024-05-05T13:54
2024-05-05T13:55
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На Пасху глава государства приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря, который находится вблизи Днепра – реки, которая всегда объединяла три братских славянских народа. Лукашенко с сожалением констатировал, что сейчас по соседству случилась беда, имея ввиду украинский конфликт, однако выразил надежду, что мир возможен вновь. Кроме этого, Лукашенко назвал величайшей задачей для политиков сохранение мира и покоя. Противоположного мнения придерживается украинский коллега Александра Лукашенко. В праздник Пасхи глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о России, заявил, что "старый сосед, постоянно набивавшийся нам в братья", теперь "далек навеки" от Украины. Вместе с тем, президент страны сообщил, что "у Бога на плече — шеврон с украинским флагом".
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новости, беларусь, александр лукашенко, россия, днепр, владимир зеленский, сво, спецоперация, славяне
Новости, Беларусь, Александр Лукашенко, Россия, Днепр, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, славяне

Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев

13:54 05.05.2024 (обновлено: 13:55 05.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Вера всегда объединяла славянские народы и при помощи молитв белорусы, русские и украинцы воссоединятся вновь, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко
На Пасху глава государства приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря, который находится вблизи Днепра – реки, которая всегда объединяла три братских славянских народа.
Лукашенко с сожалением констатировал, что сейчас по соседству случилась беда, имея ввиду украинский конфликт, однако выразил надежду, что мир возможен вновь.
"Я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе. Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. И мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники", – приводит его слова БЕЛТА.
Кроме этого, Лукашенко назвал величайшей задачей для политиков сохранение мира и покоя.
Противоположного мнения придерживается украинский коллега Александра Лукашенко. В праздник Пасхи глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о России, заявил, что "старый сосед, постоянно набивавшийся нам в братья", теперь "далек навеки" от Украины. Вместе с тем, президент страны сообщил, что "у Бога на плече — шеврон с украинским флагом".
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