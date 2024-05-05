https://ukraina.ru/20240505/1054902958.html

Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти

Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти - 05.05.2024 Украина.ру

Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти

Командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР и Герой ДНР Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал о собственном военном пути, о Украина.ру, 05.05.2024

2024-05-05T12:59

2024-05-05T12:59

2024-05-05T12:59

видео

виктор пинчук

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

чвк

барс-13

новые регионы

красный лиман

сво

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Командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР и Герой ДНР Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал о собственном военном пути, о командовании батальоном "БАРС-13", о нынешней ситуации на фронте и о ближайших перспективах:01:07 - О военной службе;03:14 - Почему был выбран именно батальон "БАРС-13"?05:02 - Что такое "БАРС-13"?12:09 - О том, как батальон держал оборону в Красном Лимане (ДНР);13:41 - О переформатировании батальона "БАРС-13";16:40 - О психологии "пятисотых";21:57 - О сложности ведения боя, когда атакуют беспилотники;29:21 - О бойцах из ЧВК "Вагнер";31:47 - О тех, кто воюет в составе батальона "БАРС-13"

россия

донецкая народная республика

красный лиман

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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