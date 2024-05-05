Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти - 05.05.2024 Украина.ру
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Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти
Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти - 05.05.2024 Украина.ру
Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти
Командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР и Герой ДНР Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал о собственном военном пути, о Украина.ру, 05.05.2024
2024-05-05T12:59
2024-05-05T12:59
видео
виктор пинчук
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
чвк
барс-13
новые регионы
красный лиман
сво
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Командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР и Герой ДНР Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал о собственном военном пути, о командовании батальоном "БАРС-13", о нынешней ситуации на фронте и о ближайших перспективах:01:07 - О военной службе;03:14 - Почему был выбран именно батальон "БАРС-13"?05:02 - Что такое "БАРС-13"?12:09 - О том, как батальон держал оборону в Красном Лимане (ДНР);13:41 - О переформатировании батальона "БАРС-13";16:40 - О психологии "пятисотых";21:57 - О сложности ведения боя, когда атакуют беспилотники;29:21 - О бойцах из ЧВК "Вагнер";31:47 - О тех, кто воюет в составе батальона "БАРС-13"
россия
донецкая народная республика
красный лиман
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видео, виктор пинчук, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, чвк, барс-13, новые регионы, красный лиман, сво, спецоперация, видео
Видео, Виктор Пинчук, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, ЧВК, Барс-13, Новые регионы, Красный Лиман, СВО, Спецоперация

Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти

12:59 05.05.2024
 
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Командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР и Герой ДНР Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал о собственном военном пути, о командовании батальоном "БАРС-13", о нынешней ситуации на фронте и о ближайших перспективах:

01:07 - О военной службе;
03:14 - Почему был выбран именно батальон "БАРС-13"?
05:02 - Что такое "БАРС-13"?
12:09 - О том, как батальон держал оборону в Красном Лимане (ДНР);
13:41 - О переформатировании батальона "БАРС-13";
16:40 - О психологии "пятисотых";
21:57 - О сложности ведения боя, когда атакуют беспилотники;
29:21 - О бойцах из ЧВК "Вагнер";
31:47 - О тех, кто воюет в составе батальона "БАРС-13"
 
ВидеоВиктор ПинчукВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧВКБарс-13Новые регионыКрасный ЛиманСВОСпецоперация
 
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