Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт - 05.05.2024 Украина.ру
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Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт
Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт - 05.05.2024 Украина.ру
Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт
Иностранные кредиторы, включая BlackRock, начали требовать с Украины выплаты по госдолгу впервые с начала спецоперации, а если Киев прекратит вносить средства, то дефолт наступит в стране уже в конце лета 2024 года. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
2024-05-05T12:17
2024-05-05T12:17
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госдолг
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Отмечается, что с 2022-го и до 2024-го года Киеву было разрешено приостановить выплаты по госдолгу. Теперь ситуация изменилась и на Украину намерены надавить в этом вопросе, чтобы вновь получать проценты. По информации газеты, кредиторы согласились списать большую часть долга, однако взамен требуют возобновить выплату процентов, а это не меньше полумиллиона долларов в год. Таким образом, партнеры Киева озабочены судьбой выделенных средств, поскольку те могут пойти на обслуживание требований кредиторов, отмечают журналисты. Если же сделку не заключат, Украине может грозить дефолт в августе после истечения срока действия кредитных каникул, что осложнит для нее дальнейшее привлечение займов на рынке. В марте дефицит госбюджета Украины превысил отметку в 100 миллиардов гривен. Вместе с тем, только в том месяце Киев получил рекордные девять миллиардов долларов международной помощи.
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новости, украина, госдолг, госдолги, сво, финансирование, финансовая помощь, сша
Новости, Украина, госдолг, госдолги, СВО, финансирование, финансовая помощь, США

Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт

12:17 05.05.2024
 
© AP / Ivan Sekretarev
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP / Ivan Sekretarev
Читать в
Иностранные кредиторы, включая BlackRock, начали требовать с Украины выплаты по госдолгу впервые с начала спецоперации, а если Киев прекратит вносить средства, то дефолт наступит в стране уже в конце лета 2024 года. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
Отмечается, что с 2022-го и до 2024-го года Киеву было разрешено приостановить выплаты по госдолгу. Теперь ситуация изменилась и на Украину намерены надавить в этом вопросе, чтобы вновь получать проценты.
По информации газеты, кредиторы согласились списать большую часть долга, однако взамен требуют возобновить выплату процентов, а это не меньше полумиллиона долларов в год.
Таким образом, партнеры Киева озабочены судьбой выделенных средств, поскольку те могут пойти на обслуживание требований кредиторов, отмечают журналисты. Если же сделку не заключат, Украине может грозить дефолт в августе после истечения срока действия кредитных каникул, что осложнит для нее дальнейшее привлечение займов на рынке.
В марте дефицит госбюджета Украины превысил отметку в 100 миллиардов гривен. Вместе с тем, только в том месяце Киев получил рекордные девять миллиардов долларов международной помощи.
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