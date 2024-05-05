https://ukraina.ru/20240505/1054902134.html

Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт

Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт - 05.05.2024 Украина.ру

Названо условие при котором Украину уже в августе ждет дефолт

Иностранные кредиторы, включая BlackRock, начали требовать с Украины выплаты по госдолгу впервые с начала спецоперации, а если Киев прекратит вносить средства, то дефолт наступит в стране уже в конце лета 2024 года. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники

2024-05-05T12:17

2024-05-05T12:17

2024-05-05T12:17

новости

украина

госдолг

госдолги

сво

финансирование

финансовая помощь

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050545773_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_5792cd2e38763bf628a0147afad4627d.jpg

Отмечается, что с 2022-го и до 2024-го года Киеву было разрешено приостановить выплаты по госдолгу. Теперь ситуация изменилась и на Украину намерены надавить в этом вопросе, чтобы вновь получать проценты. По информации газеты, кредиторы согласились списать большую часть долга, однако взамен требуют возобновить выплату процентов, а это не меньше полумиллиона долларов в год. Таким образом, партнеры Киева озабочены судьбой выделенных средств, поскольку те могут пойти на обслуживание требований кредиторов, отмечают журналисты. Если же сделку не заключат, Украине может грозить дефолт в августе после истечения срока действия кредитных каникул, что осложнит для нее дальнейшее привлечение займов на рынке. В марте дефицит госбюджета Украины превысил отметку в 100 миллиардов гривен. Вместе с тем, только в том месяце Киев получил рекордные девять миллиардов долларов международной помощи.

https://ukraina.ru/20231011/1050064367.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, госдолг, госдолги, сво, финансирование, финансовая помощь, сша