https://ukraina.ru/20240505/1054882636.html

"Они явно что-то знают": эксперт о том, что сделают ВСУ, как только российские танки прорвут фронт

"Они явно что-то знают": эксперт о том, что сделают ВСУ, как только российские танки прорвут фронт - 05.05.2024 Украина.ру

"Они явно что-то знают": эксперт о том, что сделают ВСУ, как только российские танки прорвут фронт

В ближайшее время ВС РФ реализуют прорывные действия в районе Авдеевки и Часова Яра. Они попытаются расчленить группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-05-05T04:00

2024-05-05T04:00

2024-05-05T04:00

россия

донбасс

авдеевка

владимир рогов

общественная палата

вс рф

всу

запорожское направление

часов яр

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При этом, эксперт полагает, что, когда российские танки пойдут вперед, противник на месте сидеть не будет. Скорее всего он будет или бежать, или отступать.“Представители киевского режима сами говорят, что в мае-июне их ждут тяжелые времена. Они явно что-то знают и к чему-то готовятся. Другое дело, что подготовиться они ни к чему не смогут. Максимум что они могут — так это мобилизовать как можно больше людей и бросить на фронт”, - отметил Киселев.Более того, как только ВС РФ прорвут фронт на одном участке, ВСУ бросят все переданные западом резервы, чтобы заткнуть эту дыру. Но если наши войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, враг ничего сделать не сможет, заключил эксперт.На днях немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой говорится, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные на карте поражений, где невооруженным взглядом видно, что ВСУ находятся в плачевном состоянии."Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе. В любом случае, прорыв - а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так - является проблемой для украинской армии. Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше", - пишет немецкое издание.В ГУР Украины тоже говорят не о радужных перспективах ВСУ. Заместитель руководителя этого ведомства генерал-майор Вадим Скибицкий полагает, что ситуация вот-вот ухудшится, и в основном из-за напора российский бойцов. Украинским СМИ он признался, что армия России сегодня действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".Так и есть. Первого мая наши войска подняли триколор над селом Работино на Запорожской линии фронта. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, это село было главным достижением за год попыток контрнаступления на Ореховском участке фронта в Запорожье. И что не менее важно - это село было стратегической точкой контрнаступления ВСУ 2023 года.Полную версию интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на Украина.ру

россия

донбасс

авдеевка

запорожское направление

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россия, донбасс, авдеевка, владимир рогов, общественная палата, вс рф, всу, запорожское направление, часов яр