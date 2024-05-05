https://ukraina.ru/20240505/1054903070.html

Тайные переговоры бундесвера онлайн, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 мая

Тайные переговоры бундесвера онлайн, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 мая - 05.05.2024 Украина.ру

Тайные переговоры бундесвера онлайн, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 мая

Немецкие СМИ обнаружили записи секретных переговоров командования бундесвера на онлайн ресурсах. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-05T13:04

2024-05-05T13:04

2024-05-05T13:04

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хроники

россия

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германия

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В Германии зафиксировали утечку данных со встреч бундесвера в видео-формате из-за недостатка инструмента видеоконференций, который используют немецкие военные, сообщило издание Zeit Online.По информации этого немецкого СМИ, из-за проблемы в системе видеоконференций Webex тысячи видео-встреч бундесвера оказались в открытом доступе в интернете. Примечательно, что нарушение безопасности произошло в собственной версии Webex бундесвера, которая является более защищенной, чем общедоступная версия.Zeit Online указалов, что в сети можно было найти более шести тысяч заседаний, некоторые из которых должны были быть засекреченными. При этом немецкие военные заявили, что уязвимость устранили в течение суток после того, как они узнали об этом баге.В то же время, Zeit Online обнаружил онлайн-переговорные, которыми пользуются 248 тысяч немецких солдат. В частности, журналисты смогли найти комнату для онлайн-встреч инспектора ВВС Инго Герхартца.Zeit Online сообщает, что военные узнали о недостатках безопасности только после того, как к ним обратились журналисты за соответствующим комментарием.Ранее, 1 марта, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".Речь в разговоре шла в том числе и о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Немецкие офицеры пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Обеспокоились публикацией и в Великобритании. Притом беспокойство британцев вызвали не удары по Крымскому мосту, а то, что стала доступна информация о том, как оружие поставляется на Украину. Так, согласно расшифровке, Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, в то время как британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback."Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — писало британское издание The Times.По словам авторов статьи, Британия и другие члены НАТО должны быть сильно встревожены нарушением информационной безопасности, которое привело к разглашению таких важных данных.В России известие о планах немцев ударить по Крымскому мосту вызвало бурную реакцию. Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Германия снова превратилась во врага России."Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте. Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю… Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь", – написал в своём телеграм-канале Медведев и процитировал стихотворение Константина Симонова "Убей его!".Он указал на то, что снова стал актуальным призыв времён Великой Отечественной войны "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сам разговор подчёркивает напрямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине."Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлечённость стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", – заявил он.Песков заявил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по российской территории.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на горловском — 17 обстрелов, выпустив в общей сложности 67 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ сбросили на Еленовку ВОП с БпЛА, а также выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ нанесли по этому региону России 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Каховка — 5; Чулаковка — 3; Горностаевка — 4; Корсунка — 2; Цукуры — 3; Новая Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Любимовка, Козачьи Лагеря, Каховка.В ночь на 5 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей Белгорода и района о ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своём телеграм-канале в 00:16.Спустя 16 минут об объявил об отмене ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240505/1054899840.html

https://ukraina.ru/20240504/1054899197.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, германия