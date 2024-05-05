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В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии

В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии - 05.05.2024 Украина.ру

В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии

Киев совершил очередной теракт на Пасху и отчитался о "ликвидации коллаборанта" и Бердянске, где был убит сотрудник исправительной колонии. Неизвестные заложили взрывчатку под его автомобиль, информирует пресс-служба Следственного комитета России

2024-05-05T14:38

2024-05-05T14:38

2024-05-05T14:39

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По данным следствия, в Бердянске неизвестный заложил взрывное устройство под транспортное средство сотрудника колонии, оно сработало. От полученных ранений мужчина погиб на месте, его имя и должность не сообщается. Тем временем, назначенная Киевом "глава" администрации Бердянска Виктория Галицина отчиталась о "ликвидации предателя". "Сегодня, 5 мая, в Бердянске взорвали коллаборанта", – написала она в своем телеграм-канале. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Следователи изъяли части взрывного устройства и допрашивают очевидцев происшествия. В период проведения президентских выборов таким же способом была убита член избирательной комиссии. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины официально взяло на себя ответственность за организацию теракта. В середине марта спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо президента Владимира Путина.

https://ukraina.ru/20240423/1054666901.html

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новости, бердянск, россия, днр, теракт, исправительные учреждения, покушение, жертвы, сво, спецоперация, сбу, гур моу