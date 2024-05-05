В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии - 05.05.2024 Украина.ру
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В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии - 05.05.2024 Украина.ру
В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
Киев совершил очередной теракт на Пасху и отчитался о "ликвидации коллаборанта" и Бердянске, где был убит сотрудник исправительной колонии. Неизвестные заложили взрывчатку под его автомобиль, информирует пресс-служба Следственного комитета России
2024-05-05T14:38
2024-05-05T14:39
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По данным следствия, в Бердянске неизвестный заложил взрывное устройство под транспортное средство сотрудника колонии, оно сработало. От полученных ранений мужчина погиб на месте, его имя и должность не сообщается. Тем временем, назначенная Киевом "глава" администрации Бердянска Виктория Галицина отчиталась о "ликвидации предателя". "Сегодня, 5 мая, в Бердянске взорвали коллаборанта", – написала она в своем телеграм-канале. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Следователи изъяли части взрывного устройства и допрашивают очевидцев происшествия. В период проведения президентских выборов таким же способом была убита член избирательной комиссии. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины официально взяло на себя ответственность за организацию теракта. В середине марта спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо президента Владимира Путина.
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новости, бердянск, россия, днр, теракт, исправительные учреждения, покушение, жертвы, сво, спецоперация, сбу, гур моу
Новости, Бердянск, Россия, ДНР, теракт, исправительные учреждения, покушение, жертвы, СВО, Спецоперация, СБУ, ГУР МОУ

В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии

14:38 05.05.2024 (обновлено: 14:39 05.05.2024)
 
В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
Читать в
Киев совершил очередной теракт на Пасху и отчитался о "ликвидации коллаборанта" и Бердянске, где был убит сотрудник исправительной колонии. Неизвестные заложили взрывчатку под его автомобиль, информирует пресс-служба Следственного комитета России
По данным следствия, в Бердянске неизвестный заложил взрывное устройство под транспортное средство сотрудника колонии, оно сработало. От полученных ранений мужчина погиб на месте, его имя и должность не сообщается.
Тем временем, назначенная Киевом "глава" администрации Бердянска Виктория Галицина отчиталась о "ликвидации предателя".

"Сегодня, 5 мая, в Бердянске взорвали коллаборанта", – написала она в своем телеграм-канале.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Следователи изъяли части взрывного устройства и допрашивают очевидцев происшествия.
В период проведения президентских выборов таким же способом была убита член избирательной комиссии. Позже Главное управление разведки Минобороны Украины официально взяло на себя ответственность за организацию теракта.
В середине марта спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо президента Владимира Путина.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 12:42
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористомУкраину нельзя признать государством-террористом, так как такое понятие отсутствует в международном праве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
 
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