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"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая

"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая - 05.05.2024 Украина.ру

"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая

Слухи о скорой отставке и год не проработавшего министра обороны Украины Рустема Умерова свидетельствуют о политическом кризисе в стране, который назревает по мере приближения 20 мая, когда истечет срок президентских полномочий Владимира Зеленского. И Киеву придется с этим что-то делать

2024-05-05T06:49

2024-05-05T06:49

2024-05-05T06:49

новости

иван скориков

рустем умеров

владимир зеленский

украина

президент

срок

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков."В любом случае, сами эти разговоры говорят о том, что политический кризис на Украине назревает по мере приближения к 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. И как бы на Западе ни продолжали доверять Зеленскому, жать ему руки, общаться с ним и так далее, этот вопрос все равно повиснет. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики", - сказал Скориков.Он добавил, что чем ближе 20 мая, тем больше информационно-политических провокаций будет вбрасываться в информационное поле, и "власть вынуждена будет как-то реагировать".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев отметил, что Зеленский отменил выборы из страха, так как понимал, что его ждет судьба его предшественника - Петра Порошенко. И Запад, отметил Суздальцев, был в шоке от такого решения Зеленского."Для Запада это был удар. Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - сказал Суздальцев.В то же время, заметил эксперт, после 20 мая Россия не может сказать, что "в соседнем государстве появился узурпатор, который захватил власть". И причина тому - в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой. Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт."Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеПару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Украинские СМИ утверждают, что таким образом глава офиса президента Андрей Ермак проводит зачистку окружения Владимира Зеленского от неподконтрольных ему персон.Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины УмероваИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ

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новости, иван скориков, рустем умеров, владимир зеленский, украина, президент, срок