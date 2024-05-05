"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая - 05.05.2024 Украина.ру
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"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая
"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая - 05.05.2024 Украина.ру
"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая
Слухи о скорой отставке и год не проработавшего министра обороны Украины Рустема Умерова свидетельствуют о политическом кризисе в стране, который назревает по мере приближения 20 мая, когда истечет срок президентских полномочий Владимира Зеленского. И Киеву придется с этим что-то делать
2024-05-05T06:49
2024-05-05T06:49
новости
иван скориков
рустем умеров
владимир зеленский
украина
президент
срок
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков."В любом случае, сами эти разговоры говорят о том, что политический кризис на Украине назревает по мере приближения к 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. И как бы на Западе ни продолжали доверять Зеленскому, жать ему руки, общаться с ним и так далее, этот вопрос все равно повиснет. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики", - сказал Скориков.Он добавил, что чем ближе 20 мая, тем больше информационно-политических провокаций будет вбрасываться в информационное поле, и "власть вынуждена будет как-то реагировать".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев отметил, что Зеленский отменил выборы из страха, так как понимал, что его ждет судьба его предшественника - Петра Порошенко. И Запад, отметил Суздальцев, был в шоке от такого решения Зеленского."Для Запада это был удар. Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - сказал Суздальцев.В то же время, заметил эксперт, после 20 мая Россия не может сказать, что "в соседнем государстве появился узурпатор, который захватил власть". И причина тому - в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой. Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт."Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеПару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Украинские СМИ утверждают, что таким образом глава офиса президента Андрей Ермак проводит зачистку окружения Владимира Зеленского от неподконтрольных ему персон.Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины УмероваИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иван скориков, рустем умеров, владимир зеленский, украина, президент, срок
Новости, Иван Скориков, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Украина, президент, срок

"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая

06:49 05.05.2024
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Слухи о скорой отставке и год не проработавшего министра обороны Украины Рустема Умерова свидетельствуют о политическом кризисе в стране, который назревает по мере приближения 20 мая, когда истечет срок президентских полномочий Владимира Зеленского. И Киеву придется с этим что-то делать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
"В любом случае, сами эти разговоры говорят о том, что политический кризис на Украине назревает по мере приближения к 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. И как бы на Западе ни продолжали доверять Зеленскому, жать ему руки, общаться с ним и так далее, этот вопрос все равно повиснет. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики", - сказал Скориков.
Он добавил, что чем ближе 20 мая, тем больше информационно-политических провокаций будет вбрасываться в информационное поле, и "власть вынуждена будет как-то реагировать".
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев отметил, что Зеленский отменил выборы из страха, так как понимал, что его ждет судьба его предшественника - Петра Порошенко. И Запад, отметил Суздальцев, был в шоке от такого решения Зеленского.
"Для Запада это был удар. Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - сказал Суздальцев.
В то же время, заметил эксперт, после 20 мая Россия не может сказать, что "в соседнем государстве появился узурпатор, который захватил власть". И причина тому - в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой. Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.
"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в мае
Пару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Украинские СМИ утверждают, что таким образом глава офиса президента Андрей Ермак проводит зачистку окружения Владимира Зеленского от неподконтрольных ему персон.
Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова
ИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ
 
НовостиИван СкориковРустем УмеровВладимир ЗеленскийУкраинапрезидентсрок
 
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Заголовок открываемого материала
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06:49"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая
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