https://ukraina.ru/20240505/1054875566.html

"Нам надо снять белые перчатки": эксперт раскрыл, как должна закончится СВО для России и Европы

"Нам надо снять белые перчатки": эксперт раскрыл, как должна закончится СВО для России и Европы - 05.05.2024 Украина.ру

"Нам надо снять белые перчатки": эксперт раскрыл, как должна закончится СВО для России и Европы

В 2022 году Европа пошла на то, чтобы воевать с РФ руками Украины. России уже пора снять "белые перчатки" и использовать весь спектр мягкого и твердого оружия, которое есть в наличии. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-05T06:00

2024-05-05T06:00

2024-05-05T06:00

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В 2022 году Европа пошла на то, чтобы воевать с Россией руками Украины. Потому что они искренне полагали, что максимум через полгода РФ якобы "развалится". Однако "разваливаться" Россия не захотела, но планы Запада от этого не поменялись, рассказал эксперт.Изменить планы Европы можно только одним способом – сделать так, чтобы там к власти пришли люди, которые не являются марионетками американских политиков, добавил он.Россия параллельно с СВО должна разрабатывать планы революции в Европе. Если западные союзники пытаются спровоцировать беспорядки в России, она должны делать то же самое, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240503/1054874840.html

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новости, россия, европа, украина, станислав крапивник, сво, спецоперация, оружие, запад, испания, италия, раскол, революция