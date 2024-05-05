В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно - 05.05.2024 Украина.ру
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В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно
В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно - 05.05.2024 Украина.ру
В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно
Демонстрировать в социальных сетях атрибуты праздника и домашний уют, когда военнослужащие украинской армии находятся на передовой, недопустимо. Нардеп от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая грубо раскритиковала жителей страны за такое поведение
2024-05-05T14:11
2024-05-05T14:12
новости
марьяна безуглая
рада
вооруженные силы украины
слуга народа
киев
мобилизация
сво
спецоперация
всу
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Реакция жителей страны не заставила себя долго ждать, в комментариях высказались все те, кого возмутил данный пост. Ни один украинец не поддержал выказывание народного депутата, напротив, люди взывали к совести Безулой, потому как речь идет о великом торжестве и напоминали о ее коллегах и других чиновниках, которые не стесняются своего состояния и открыто демонстрируют свой достаток. Указали комментаторы и на то, что Рада в новом законе об ужесточении мобилизации обошла норму о демобилизации и ротации военнослужащих, а теперь украинцы почему-то должны стыдиться того, что у них есть сладкий хлеб с изюмом.
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новости, марьяна безуглая, рада, вооруженные силы украины, слуга народа, киев, мобилизация, сво, спецоперация, всу, пасха, православие, праздники
Новости, Марьяна Безуглая, Рада, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, Киев, мобилизация, СВО, Спецоперация, ВСУ, Пасха, Православие, праздники

В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно

14:11 05.05.2024 (обновлено: 14:12 05.05.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Демонстрировать в социальных сетях атрибуты праздника и домашний уют, когда военнослужащие украинской армии находятся на передовой, недопустимо. Нардеп от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая грубо раскритиковала жителей страны за такое поведение
"Некоторые люди считают допустимым демонстрировать паски и домашний уют в это время? Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы испекли паску во всех ракурсах? Когда знакомые военнослужащие приезжают в Киев, они часто жалуются, а вы не о..ели?", – написала украинский депутат в сети.
Реакция жителей страны не заставила себя долго ждать, в комментариях высказались все те, кого возмутил данный пост. Ни один украинец не поддержал выказывание народного депутата, напротив, люди взывали к совести Безулой, потому как речь идет о великом торжестве и напоминали о ее коллегах и других чиновниках, которые не стесняются своего состояния и открыто демонстрируют свой достаток.
Указали комментаторы и на то, что Рада в новом законе об ужесточении мобилизации обошла норму о демобилизации и ротации военнослужащих, а теперь украинцы почему-то должны стыдиться того, что у них есть сладкий хлеб с изюмом.
Епифаний Варфоломей Томос
30 апреля, 12:40
Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать ПасхуЕпископ Фотий, руководитель Запорожской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал жителей города отказаться от посещения храма в пасхальную ночь. Его обращение опубликовала Областная военно-гражданская администрация
 
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