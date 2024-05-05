В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно
14:11 05.05.2024 (обновлено: 14:12 05.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Демонстрировать в социальных сетях атрибуты праздника и домашний уют, когда военнослужащие украинской армии находятся на передовой, недопустимо. Нардеп от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая грубо раскритиковала жителей страны за такое поведение
"Некоторые люди считают допустимым демонстрировать паски и домашний уют в это время? Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы испекли паску во всех ракурсах? Когда знакомые военнослужащие приезжают в Киев, они часто жалуются, а вы не о..ели?", – написала украинский депутат в сети.
Реакция жителей страны не заставила себя долго ждать, в комментариях высказались все те, кого возмутил данный пост. Ни один украинец не поддержал выказывание народного депутата, напротив, люди взывали к совести Безулой, потому как речь идет о великом торжестве и напоминали о ее коллегах и других чиновниках, которые не стесняются своего состояния и открыто демонстрируют свой достаток.
Указали комментаторы и на то, что Рада в новом законе об ужесточении мобилизации обошла норму о демобилизации и ротации военнослужащих, а теперь украинцы почему-то должны стыдиться того, что у них есть сладкий хлеб с изюмом.