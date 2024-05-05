https://ukraina.ru/20240505/1054904122.html

В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно

В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно - 05.05.2024 Украина.ру

В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно

Демонстрировать в социальных сетях атрибуты праздника и домашний уют, когда военнослужащие украинской армии находятся на передовой, недопустимо. Нардеп от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая грубо раскритиковала жителей страны за такое поведение

2024-05-05T14:11

2024-05-05T14:11

2024-05-05T14:12

новости

марьяна безуглая

рада

вооруженные силы украины

слуга народа

киев

мобилизация

сво

спецоперация

всу

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Реакция жителей страны не заставила себя долго ждать, в комментариях высказались все те, кого возмутил данный пост. Ни один украинец не поддержал выказывание народного депутата, напротив, люди взывали к совести Безулой, потому как речь идет о великом торжестве и напоминали о ее коллегах и других чиновниках, которые не стесняются своего состояния и открыто демонстрируют свой достаток. Указали комментаторы и на то, что Рада в новом законе об ужесточении мобилизации обошла норму о демобилизации и ротации военнослужащих, а теперь украинцы почему-то должны стыдиться того, что у них есть сладкий хлеб с изюмом.

https://ukraina.ru/20240430/1054818917.html

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новости, марьяна безуглая, рада, вооруженные силы украины, слуга народа, киев, мобилизация, сво, спецоперация, всу, пасха, православие, праздники