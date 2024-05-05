Очеретино перешло под контроль ВС РФ - 05.05.2024 Украина.ру
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Очеретино перешло под контроль ВС РФ
Очеретино перешло под контроль ВС РФ - 05.05.2024 Украина.ру
Очеретино перешло под контроль ВС РФ
Подразделения группировки войск "Центр" установили полный контроль над населенным пунктом Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ
2024-05-05T13:31
2024-05-05T13:33
новости
очеретино
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
наступление
вс рф
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Помимо этого, в ДНР за сутки были отражены восемь контратак штурмовых групп украинской армии в района Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, танк американского производства "Abrams", две боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США, боевую бронированную машину и три пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поражены гаубица 155-го калибра, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Эксперт рассказал "Украина.ру", какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино.
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новости, очеретино, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, наступление, вс рф
Новости, Очеретино, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, наступление, ВС РФ

Очеретино перешло под контроль ВС РФ

13:31 05.05.2024 (обновлено: 13:33 05.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения группировки войск "Центр" установили полный контроль над населенным пунктом Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ
"В результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское", – говорится в воскресной сводке.
Помимо этого, в ДНР за сутки были отражены восемь контратак штурмовых групп украинской армии в района Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, танк американского производства "Abrams", две боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США, боевую бронированную машину и три пикапа.
Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поражены гаубица 155-го калибра, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Эксперт рассказал "Украина.ру", какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино.
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Готовы сдаться без разрешения. Генерал-майор сравнил судьбу Очеретино с Донецком и ЛуганскомУ Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оружия и боеприпасов — это уже становится нормой. Сдаются они или отходят, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
 
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