Очеретино перешло под контроль ВС РФ
13:31 05.05.2024 (обновлено: 13:33 05.05.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" установили полный контроль над населенным пунктом Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ
"В результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское", – говорится в воскресной сводке.
Помимо этого, в ДНР за сутки были отражены восемь контратак штурмовых групп украинской армии в района Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, танк американского производства "Abrams", две боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США, боевую бронированную машину и три пикапа.
Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поражены гаубица 155-го калибра, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Эксперт рассказал "Украина.ру", какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино.