https://ukraina.ru/20240505/1054903829.html

Очеретино перешло под контроль ВС РФ

Очеретино перешло под контроль ВС РФ - 05.05.2024 Украина.ру

Очеретино перешло под контроль ВС РФ

Подразделения группировки войск "Центр" установили полный контроль над населенным пунктом Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ

2024-05-05T13:31

2024-05-05T13:31

2024-05-05T13:33

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Помимо этого, в ДНР за сутки были отражены восемь контратак штурмовых групп украинской армии в района Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, танк американского производства "Abrams", две боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США, боевую бронированную машину и три пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поражены гаубица 155-го калибра, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. В этот же день в сети появилось видео с водружением российского триколора в центре населенного пункта. Эксперт рассказал "Украина.ру", какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино.

https://ukraina.ru/20240503/1054843570.html

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новости, очеретино, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, наступление, вс рф