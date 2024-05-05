https://ukraina.ru/20240505/1054859062.html
Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России
Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России - 05.05.2024 Украина.ру
Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России
Запад может начать активно поддерживать сепаратистские настроения в Калининграде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2024-05-05T06:30
2024-05-05T06:30
2024-05-05T06:30
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Ряд экспертов полагает, что Запад планирует блокировать Калининградскую область и спровоцировать Россию, чтобы она атаковала прибалтийские страны.Фененко считает такой сценарий реалистичным. По его мнению, Запад, скорее всего, будет действовать комбинацией дипломатических и политических средств. Например, поддерживать сепаратистские настроения в Калининграде."Посмотрите, как там активно идет возрождение немецкой культуры. Посмотрите, какие разговоры идут на Западе: а почему бы Калининградской области не вступить отдельным еврорегионом (пусть и в составе России) в "Восточное партнерство"?" - заявил эксперт.Он привёл пример, что в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), например, состоят не государства, а экономики. Гонконг и Тайвань, в частности, отдельно от Китая входят в АТЭС.Подобный ход с Калининградской областью предлагал в мае 2010 года тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский. Он предлагал, чтобы Калининградская область вступила программу "Восточное партнерство" отдельно от остальной России.По мнению политолога, сейчас это невозможно. Однако Запад может вернуться к рассмотрению такого варианта через пять, семь, десять, двенадцать лет.Фененко отметил, что страны ЕС начнут активную пропаганду в Калининграде. "То есть поддержать сепаратистские настроения, спровоцировать волнения в анклаве. И вот тогда можно блокировать сообщения с Калининградской областью через Финский залив, железнодорожный и автомобильный транзит через Литву под предлогом ремонта дорог", - пояснил эксперт.Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что вместе с Финляндией и Швецией смогут взять под контроль ситуацию в Балтийском море, тем самым заблокировав продовольственный маршрут в Калининград.Полный текст интервью Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политика, калининградская область, россия, запад, рсмд, атэс, блокировка, блокада, калининград
Новости, политика, Калининградская область, Россия, Запад, РСМД, АТЭС, блокировка, блокада, Калининград
Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России
Запад может начать активно поддерживать сепаратистские настроения в Калининграде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Ряд экспертов полагает, что Запад планирует блокировать Калининградскую область и спровоцировать Россию, чтобы она атаковала прибалтийские страны.
Фененко считает такой сценарий реалистичным. По его мнению, Запад, скорее всего, будет действовать комбинацией дипломатических и политических средств. Например, поддерживать сепаратистские настроения в Калининграде.
"Посмотрите, как там активно идет возрождение немецкой культуры. Посмотрите, какие разговоры идут на Западе: а почему бы Калининградской области не вступить отдельным еврорегионом (пусть и в составе России) в "Восточное партнерство"?" - заявил эксперт.
Он привёл пример, что в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), например, состоят не государства, а экономики. Гонконг и Тайвань, в частности, отдельно от Китая входят в АТЭС.
Подобный ход с Калининградской областью предлагал в мае 2010 года тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский. Он предлагал, чтобы Калининградская область вступила программу "Восточное партнерство" отдельно от остальной России.
По мнению политолога, сейчас это невозможно. Однако Запад может вернуться к рассмотрению такого варианта через пять, семь, десять, двенадцать лет.
Фененко отметил, что страны ЕС начнут активную пропаганду в Калининграде. "То есть поддержать сепаратистские настроения, спровоцировать волнения в анклаве. И вот тогда можно блокировать сообщения с Калининградской областью через Финский залив, железнодорожный и автомобильный транзит через Литву под предлогом ремонта дорог", - пояснил эксперт.
Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил
, что вместе с Финляндией и Швецией смогут взять под контроль ситуацию в Балтийском море, тем самым заблокировав продовольственный маршрут в Калининград.