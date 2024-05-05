https://ukraina.ru/20240505/1054859062.html

Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России

Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России - 05.05.2024 Украина.ру

Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России

Запад может начать активно поддерживать сепаратистские настроения в Калининграде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-05-05T06:30

2024-05-05T06:30

2024-05-05T06:30

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Ряд экспертов полагает, что Запад планирует блокировать Калининградскую область и спровоцировать Россию, чтобы она атаковала прибалтийские страны.Фененко считает такой сценарий реалистичным. По его мнению, Запад, скорее всего, будет действовать комбинацией дипломатических и политических средств. Например, поддерживать сепаратистские настроения в Калининграде."Посмотрите, как там активно идет возрождение немецкой культуры. Посмотрите, какие разговоры идут на Западе: а почему бы Калининградской области не вступить отдельным еврорегионом (пусть и в составе России) в "Восточное партнерство"?" - заявил эксперт.Он привёл пример, что в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), например, состоят не государства, а экономики. Гонконг и Тайвань, в частности, отдельно от Китая входят в АТЭС.Подобный ход с Калининградской областью предлагал в мае 2010 года тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский. Он предлагал, чтобы Калининградская область вступила программу "Восточное партнерство" отдельно от остальной России.По мнению политолога, сейчас это невозможно. Однако Запад может вернуться к рассмотрению такого варианта через пять, семь, десять, двенадцать лет.Фененко отметил, что страны ЕС начнут активную пропаганду в Калининграде. "То есть поддержать сепаратистские настроения, спровоцировать волнения в анклаве. И вот тогда можно блокировать сообщения с Калининградской областью через Финский залив, железнодорожный и автомобильный транзит через Литву под предлогом ремонта дорог", - пояснил эксперт.Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что вместе с Финляндией и Швецией смогут взять под контроль ситуацию в Балтийском море, тем самым заблокировав продовольственный маршрут в Калининград.Полный текст интервью Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

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новости, политика, калининградская область, россия, запад, рсмд, атэс, блокировка, блокада, калининград