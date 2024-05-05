https://ukraina.ru/20240505/1054902675.html

Байден и Пелевин. Почему Вашингтон не смог приручить студентов

Байден и Пелевин. Почему Вашингтон не смог приручить студентов - 05.05.2024 Украина.ру

Байден и Пелевин. Почему Вашингтон не смог приручить студентов

Президент США Байден наконец высказался по поводу студенческих протестов против войны в секторе Газа. Он заявил, что американская политика по отношению к ближневосточным проблемам останется неизменной, а молодежь должна слушаться старших, соблюдать порядок и не бузить

2024-05-05T12:58

2024-05-05T12:58

2024-05-05T12:58

газа

сша

израиль

джо байден

берни сандерс

дональд трамп

демократическая партия

cnn

нато

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051816359_0:8:1612:914_1920x0_80_0_0_d888bc13e09bff8156af1226c1eaead8.jpg.webp

Это означает, что ничего не изменится, и студенческие протесты в США будут нарастать дальше. 1 мая в Калифорнийском университете произошли жестокие столкновения студентов с полицией, в результате которых пострадали пятнадцать человек. И подобные события сегодня систематически происходят от атлантического до тихоокеанского побережья.Число арестованных студентов растет, а видные политики из Демократической партии сами сравнивают происходящее с протестами против войны во Вьетнаме.В частности, это делает сенатор Берни Сандерс, который родился в еврейской семье, потерял родных во времена Холокоста, а в молодости жил в одном из кибуцев Израиля. Сандерсу 83 года, и он вроде бы давно уже послушно согласился сплотиться вокруг Байдена ради борьбы с Трампом. Но теперь, на фоне происходящего в кампусах, вспомнил старое и заговорил по другому."Байден приказал беспорядкам прекратиться. Но общая картина свидетельствует об усугубляющемся кризисе. Студенческий кризис, который всё больше напоминает события 1968 года, далёк от разрешения, хотя большинство кампусов на сегодняшний день очищены от палаточных городков и баррикад протестующих. Всего в ходе беспорядков было арестовано более 2200 студентов по всем США.Сенатор-социалист Берни Сандерс заявил что всё происходящее становится "Вьетнамом Байдена". Целый ряд левых конгрессменов-демократов не согласились и с посылом Байдена относительно требования к властям университетов не допускать обустройства палаточных городков и захвата зданий на кампусах. Примерно так же, как и в 1968 году, звучат утверждения, что гражданское неповиновение – единственный способ повлиять на внешнюю политику Байдена", – пишет в своём тг-канале американист Дмитрий Дробницкий.Как уже говорилось, попытки объяснить происходящее в кампусах разгулом антисемитизма не сработали. Нелепо изображать антисемита из того же самого Сандерса, а в молодежных протестах против уничтожения Газы участвуют целые организации еврейских студентов.Такая циничная стратегия только усиливает молодежную неприязнь к Байдену. А, между тем, электоральные расчеты показывают, что конфликт с новым поколением не только предвещает американскому президенту противостояние внутри своей партии, но и несет за собой серьезные электоральные потери."На двух стульях Джо Байден не усидел. Чем больше университетских городков зажигалось на карте пропалестинских протестов в США, тем сильнее росло давление на американского президента. Апогеем стало принятие двухпартийного закона о борьбе с антисемитизмом в кампусах. После хозяину Белого дома всё же пришлось осудить строителей бесконечных палаточных городков, замотанных в арафатки. Но было поздно...В 2020 году важной составной частью успеха (демократического кандидата) были голоса молодых избирателей. Примерно 60%. Теперь всё иначе. CNN показывает, что Трамп обходит Байдена с результатом 51 на 40% среди людей моложе 35 лет. Это, конечно, сулит проигрыш на выборах", – написал в своём тг-канале шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.При этом выборы еще не скоро, а израильские власти не отказываются от планов полной зачистки Газы. Это значит, что конфликт Байдена и молодых американцев будет нарастать и в последующие месяцы, охватывая новые массы людей.Причем позиция студентов по отношению к действиям израильского правительства постепенно становится все более непримиримой."Американские зумеры очень критично относятся к Израилю. Под давлением протестующих ряд колледжей – включая Университет Брауна, состоящий в Лиге Плюща, рассмотрит вопрос разрыва связей с Израилем. Белый дом же буквально поставили на растяжку. Рейтинг Байдена среди молодёжи уже резко обвалился", – отмечает в своём тг-канале эксперт Малек Дудаков.Но дело не только в фигуре самого Джо Байдена, который исключительно удобен вашингтонской бюрократии, потому что она может управлять Америкой от его имени. Все гораздо серьезней – в смысле перспективы политических процессов, определяющих будущее самих США.Палестинские протесты показали, что функционеры Демократической партии не могут управлять молодыми американцами, которые еще недавно выглядели совершенно прирученными. А это подрывает планы не только самого Байдена, но и его потенциальных преемников.Об этой стратегии неоднократно писал в своих романах Виктор Пелевин. Американские элиты давно и небезуспешно пытались подменить молодежный бунт его имитацией. Причем, это началось как раз после вьетнамских протестов, которые доставили Белому дому достаточно неприятностей и стали одним из значимых факторов провала американской агрессии.Молодым людям с горящими глазами и чистой совестью предлагают бороться за миллионы вымышленных гендеров, за фиктивные ценности печально знаменитой повестки, против глобальных климатических изменений – словом, за любых розовых пони и единорогов. Лишь бы это не доставляло проблем властям и не затрагивало их реальную политику – внешнюю и внутреннюю.Социальную проблематику просто вывели из моды, убирая ее из модных трендов, лишая финансирования занимающихся этим специалистов. Те, кого она волновала, стали маргиналами – и это при том, что социальные проблемы в Америке постоянно усугублялись.А в области внешней политики студентов запугивали образами недружественных американской элите стран. Используя масс-медиа, их представляли молодым американцам в образе агрессивных тоталитарных режимов, которые непременно погубят мирную и свободную Америку – если ее не защитят Байден и НАТО.Казалось, что это работает, обеспечивая Демпартии продолжительное политическое господство. Однако вспыхнувшие сейчас протесты показывают, что все не так просто, а укротить юношей и девушек, скорее всего, так и не удалось.Это показала уже история Греты Тунберг, которая еще недавно была для либералов настоящей иконой – а теперь, когда она позволила себе покритиковать западные корпорации и вышла на акции против войны в Газе, ее изображают сумасшедшей антисемиткой. Хотя саму Грету это пока не остановило.Американские студенты тоже внезапно встали на дыбы, и выступили против собственного правительства. Но эта кажущаяся внезапность появилась не на пустом месте. Война в Газе, которая проводится при полной поддержке Белого дома, сопровождаясь массовыми убийствами мирного населения, всего лишь обнажила огромное количество давно накопившихся в американской жизни проблем и стала поводом для массового протеста.Об этом свидетельствует комичное видео из штата Алабама, где пропалестинские митингующие и их противники в какой-то момент противостояния внезапно начинают вместе выкрикивать нехорошие слова о Байдене, которые даже нельзя процитировать в прессе. Потому что в этом вопросе они оказались согласны между собой.Таким образом, война в Газе становится для верхушки Демпартии чем-то вроде кащеевой иглы. Это касается и конфликта на Украине – поддержка израильской операции в Газе обнулила лицемерный морализм Белого дома, пытавшегося записать себя в сторонники мира, и американские политики предстали в своем истинном облике поджигателей войны. Особенно после того, как Байден связал между собой военную помощь Тель-Авиву и Киеву, в одночасье сбросив все маски.Фигура Зеленского однозначно не вызывает сейчас у тех же американских студентов никакой симпатии и интереса. Наоборот, она провоцирует раздражение и неприязнь. А это тоже является симптомом провала хитрых стратегий, направленных на промывание мозгов молодежи, которыми давно занимались американские либералы.

https://ukraina.ru/20240424/1054692037.html

https://ukraina.ru/20240427/1054774104.html

газа

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Леонид Николенко

Леонид Николенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

газа, сша, израиль, джо байден, берни сандерс, дональд трамп, демократическая партия, cnn, нато, протесты, студенты, эксклюзив