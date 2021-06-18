«17 июня в городе Харьков с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей (предварительно употребляли пищу из сети ресторанов)», — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что по факту отравления проводятся санитарные и противоэпидемические мероприятия: оба ресторана закрыты на дезинфекцию, предварительно в них отобрали образцы продуктов.
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Под подозрением «Якитория» и «Мафия», в них люди ели суши, в приготовлении которых использовался лосось.