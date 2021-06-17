Президент России Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но на данный момент каких-то организационных шагов по поводу встречи нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июня

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он это говорил сам публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — сказал Песков.

Байден и Путин обсудили возможности сдвинуть с точки минский процесс © REUTERS, evin Lamarque

После этого президент Украины назвал глав Народных Республик Донбасса «террористами» и отказался с ними разговаривать.

По словам Пескова, позиция Кремля в этом плане не поменялась, и обсуждать военный конфликт на востоке Украины во время встречи двух лидеров Россия не будет.