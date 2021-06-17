«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он это говорил сам публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — сказал Песков.
В апреле Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого президент Украины назвал глав Народных Республик Донбасса «террористами» и отказался с ними разговаривать.
По словам Пескова, позиция Кремля в этом плане не поменялась, и обсуждать военный конфликт на востоке Украины во время встречи двух лидеров Россия не будет.