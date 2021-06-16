Хотя транзит власти в Казахстане полностью не завершен, основная конфигурация в системе власти в республике завершилась. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Дарига Назарбаева возглавит Сенат, а Касым-Жомарт Токаев формально сохранит должность президента.

«Понятное дело, что транзит окончательное не завершен, потому что и первый президент обладает определенной полнотой власти и авторитетом, а также есть ряд политических фигур, в которых еще до Токаева видели потенциальных руководителей. Та же Дарига Назарбаева, о которой вы упомянули. Но в целом конфигурация завершена», — констатировал эксперт.

Полетаев отметил, что сейчас важно дождаться 2024 года, когда будут выборы президента, и мы еще посмотрим, пойдет ли Токаев на второй срок, и какие могут быть альтернативы действующей конфигурации в системе власти, отметил эксперт.

Нельзя исключать, что к 2024 году многочисленные элитные группировки станут более самостоятельными и попытаются начать борьбу за власть, но пока все возможные конфликты удается решать внутри системы, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.