Ранее в казахстанском экспертном сообществе высказывалось мнение о том, будто бы со временем произойдет усиление парламента, когда Дарига Назарбаева возглавит Сенат, а Касым-Жомарт Токаев формально сохранит должность президента.
«Понятное дело, что транзит окончательное не завершен, потому что и первый президент обладает определенной полнотой власти и авторитетом, а также есть ряд политических фигур, в которых еще до Токаева видели потенциальных руководителей. Та же Дарига Назарбаева, о которой вы упомянули. Но в целом конфигурация завершена», — констатировал эксперт.
Полетаев отметил, что сейчас важно дождаться 2024 года, когда будут выборы президента, и мы еще посмотрим, пойдет ли Токаев на второй срок, и какие могут быть альтернативы действующей конфигурации в системе власти, отметил эксперт.
Нельзя исключать, что к 2024 году многочисленные элитные группировки станут более самостоятельными и попытаются начать борьбу за власть, но пока все возможные конфликты удается решать внутри системы, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.