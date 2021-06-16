Ранее сообщалось, что журналисты устроили давку у входа в зал, где проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Швейцарии. Попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов.
«Здесь сложно что-либо комментировать в рамках не журналистской этики, а общечеловеческой. Наступать коллегам на ноги, отпихивать локтями, пытаться лезть через головы, несмотря на всю важность события, к сожалению, не красит никого: ни простых граждан, ни профессиональных журналистов, ни тем более американских коллег. Очень жаль, что классические традиции американской, заокеанской журналистики, которым сотни лет, даже в таких мелочах мы их все реже видим. Очень жаль», — прокомментировал поведение американских коллег Шафир.
Ограничение присутствия американских СМИ или сокращение их численности не поможет ситуации, считает представитель СЖР.
«Есть определенные протокольные нормативы, которые согласовываются обеими сторонами. Здесь вопрос не ограничения. И один журналист, который всех будет толкать, может устроить черт-те что из любой церемонии. Здесь речь идет, видимо, о невоспитанности», — добавил Шафир.
Ранее стало известно, что в завершение встречи не ожидается совместная пресс-конференция политических лидеров — они пообщаются с журналистами отдельно друг от друга.