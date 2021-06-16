Устроившие давку перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена американские журналисты предают классические традиции заокеанской журналистики и проявляют невоспитанность. Об этом заявил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир, передает РИА Новости 16 июня

Ранее сообщалось, что журналисты устроили давку у входа в зал, где проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Швейцарии. Попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов.

«Здесь сложно что-либо комментировать в рамках не журналистской этики, а общечеловеческой. Наступать коллегам на ноги, отпихивать локтями, пытаться лезть через головы, несмотря на всю важность события, к сожалению, не красит никого: ни простых граждан, ни профессиональных журналистов, ни тем более американских коллег. Очень жаль, что классические традиции американской, заокеанской журналистики, которым сотни лет, даже в таких мелочах мы их все реже видим. Очень жаль», — прокомментировал поведение американских коллег Шафир.

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL

«Есть определенные протокольные нормативы, которые согласовываются обеими сторонами. Здесь вопрос не ограничения. И один журналист, который всех будет толкать, может устроить черт-те что из любой церемонии. Здесь речь идет, видимо, о невоспитанности», — добавил Шафир.

Ранее стало известно, что в завершение встречи не ожидается совместная пресс-конференция политических лидеров — они пообщаются с журналистами отдельно друг от друга.