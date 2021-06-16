По словам украинского лидера, Украина должна ожидать осложнения и быть готовой к этому каждый день. При этом он отметил, что не считает, «что это будет».
«Вероятность провокаций является, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021»… Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что считаю, что это Третья мировая война. Уверен в этом», — заявил Зеленский.
Война в Донбассе была развязана незаконными украинскими властями после госпереворота в Киеве в 2014 году и продолжается уже семь лет.
Ее жертвами стали более 13 тыс. человек, сообщает ООН.
Урегулирование конфликта заморожено из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и нормандского формата.