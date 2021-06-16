Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность эскалации ситуации в Донбассе в ближайшее время. Свой прогноз он дал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого 16 июня был обнародован на сайте Офиса президента

По словам украинского лидера, Украина должна ожидать осложнения и быть готовой к этому каждый день. При этом он отметил, что не считает, «что это будет».

«Вероятность провокаций является, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021»… Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что считаю, что это Третья мировая война. Уверен в этом», — заявил Зеленский.

От Китая до Донбасса. Что обсудят на саммите Путин — Байден и как это изменит мир © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

Ее жертвами стали более 13 тыс. человек, сообщает ООН.

Урегулирование конфликта заморожено из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и нормандского формата.