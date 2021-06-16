Украинская газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» предлагает производителям тепла дискриминационные условия по покупке газа, которые углубят отраслевой кризис в теплокоммунэнерго (ТКЭ) и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 годов. Об этом на днях заявила ассоциация «Укртеплокоммунэнерго»

«Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк считают, что рынок природного газа на Украине функционирует в «совершенно нерыночных условиях», где главным игроком является НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерние компании.

Они раскритиковали требования «Нафтогаза» об авансовых платежах за газ. При этом ассоциация подчеркивает, что, согласно законодательству, население оплачивает услуги ЖКХ на условиях последующей оплаты. А долги украинцев за тепло и горячую воду превышают 25,5 миллиарда гривен (68,2 млрд руб.).

«Низкая платежная дисциплина клиентов и отсутствие в правовом поле действенных механизмов борьбы с должниками делают невозможным авансирование закупок газа у НАК "Нафтогаз Трейдинг". За нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ будут применяться строгие штрафные санкции — 10% от общего месячного объема поставки», — говорится в сообщении «Укртеплокомунэнерго».

Кроме этого, «Нафтогаз» будет заключать договоры только на своих собственных условиях квотирования объемов газа, которые являются ниже необходимых на 10-15%. Недостающие объемы, по данным ассоциации, нужно будет закупать вдвое дороже, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, конечный тариф на тепло для украинцев может вырасти на 15-40% в зависимости от города.