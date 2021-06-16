Тепловики считают, что рынок природного газа на Украине функционирует в «совершенно нерыночных условиях», где главным игроком является НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерние компании.
Они раскритиковали требования «Нафтогаза» об авансовых платежах за газ. При этом ассоциация подчеркивает, что, согласно законодательству, население оплачивает услуги ЖКХ на условиях последующей оплаты. А долги украинцев за тепло и горячую воду превышают 25,5 миллиарда гривен (68,2 млрд руб.).
«Низкая платежная дисциплина клиентов и отсутствие в правовом поле действенных механизмов борьбы с должниками делают невозможным авансирование закупок газа у НАК "Нафтогаз Трейдинг". За нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ будут применяться строгие штрафные санкции — 10% от общего месячного объема поставки», — говорится в сообщении «Укртеплокомунэнерго».
Кроме этого, «Нафтогаз» будет заключать договоры только на своих собственных условиях квотирования объемов газа, которые являются ниже необходимых на 10-15%. Недостающие объемы, по данным ассоциации, нужно будет закупать вдвое дороже, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства.
Таким образом, конечный тариф на тепло для украинцев может вырасти на 15-40% в зависимости от города.