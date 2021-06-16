Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело на главу Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутата горсовета Андрея Лесика. Об этом 15 июня заявил украинский депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook

«Услышал три-четыре хлопка»: на харьковского депутата Лесика напали националисты © Facebook, Андрей Лесик

По его словам, причиной обращения стали высказывания Лесика в эфире украинского телеканала о Евромайдане 2014 года как о «вооруженном захвате власти и перевороте».

«По моему мнению, и я рад, что СБУ соглашается, Андрей Лесик наговорил на публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные представителем власти с использованием средств массовой информации, наказание за которые предусмотрено в ст. 109 УК вплоть до 5 лет лишения свободы», — отметил он.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.