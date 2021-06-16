Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) объявил о создании женской команды. Об этом 15 июня сообщается на официальном сайте клуба

Тренер итальянского «Сассуоло» Де Дзерби может возглавить донецкий «Шахтер» © AFP, Miguel MEDINA сообщении.

В связи с этим «Шахтер» объявил о создании команды, которая в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины. Отмечается, что на данный момент формируется игровой состав и планируется тренировочный процесс.

Член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко заявила, что клуб долго шел к этому решению.

«Женская профессиональная команда ФК "Шахтер" родилась! Так долго мы к этому шли, и вот!» — написала она на своей странице в Facebook.

В начале мая неоднократный чемпион Украины «Шахтер» попрощался со своим главным тренером португальцем Луишем Каштру. Он был наставником «горняков» в течение двух лет. А уже 25 мая стало известно, что Роберто Де Дзерби стал главным тренером клуба на следующие два сезона.