«В соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020-2024 годы, утвержденным Исполкомом УАФ (Украинской ассоциации футбола — ред.), клубы УПЛ (Украинской Премьер-лиги — ред.) должны иметь в своей структуре женские команды», — говорится в сообщении.
В связи с этим «Шахтер» объявил о создании команды, которая в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины. Отмечается, что на данный момент формируется игровой состав и планируется тренировочный процесс.
Член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко заявила, что клуб долго шел к этому решению.
«Женская профессиональная команда ФК "Шахтер" родилась! Так долго мы к этому шли, и вот!» — написала она на своей странице в Facebook.
В начале мая неоднократный чемпион Украины «Шахтер» попрощался со своим главным тренером португальцем Луишем Каштру. Он был наставником «горняков» в течение двух лет. А уже 25 мая стало известно, что Роберто Де Дзерби стал главным тренером клуба на следующие два сезона.