Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер 16 июня примет посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Об этом говорится в расписании Госдепартамента, передает РИА Новости

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL

Мероприятие состоится в тот же день, когда президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но Байден ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против «российской агрессии», обвинения в которой Москва отрицает.