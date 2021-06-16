Встреча будет закрытой для прессы, тема обсуждений не называется.
Мероприятие состоится в тот же день, когда президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но Байден ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против «российской агрессии», обвинения в которой Москва отрицает.