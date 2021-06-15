Распоряжение Кабинета министров Украины о назначении Юрия Витренко главой правления «Нафтогаза Украины» является незаконным и должно быть отменено судом. Об этом 15 июня говорится в предписании главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова

Витренко рассказал, как Украина планирует остановить «Северный поток – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков внес Кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции"», — говорится в сообщении.

В частности, НАПК требует отменить назначение Витренко главой правления «Нафтогаз Украины» и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с главой правления НАК.

Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.