Отмечается, что Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины» во время выполнения обязанностей министра энергетики. При этом он не должен принимать участия в руководстве организациями, на которые мог влиять, когда работал на государство после увольнения с публичной службы в течение года.
«Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков внес Кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции"», — говорится в сообщении.
В частности, НАПК требует отменить назначение Витренко главой правления «Нафтогаз Украины» и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с главой правления НАК.
Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.