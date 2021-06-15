По его словам, сила белорусской оппозиции (при поддержке Запада) достаточно значительна для того, чтобы попытаться сместить президента Белоруссии Александра Лукашенко. Летом прошлого года без поддержки России «не исключено, что Лукашенко рухнул бы».
«В этом смысле ясное дело, что и сам Лукашенко и Белоруссия с большей частью населения должны понимать, что гарантированное обеспечение безопасности Белоруссии со стороны России Москва может обеспечить только в том случае, если это будет не Союзное государство, а фактически единое государство. Но Лукашенко, как известно, фигура загадочная во многом, и как себя он поведет, когда опасность миновала, а она миновала, предсказать трудно. Мы уже видим, что вроде бы идет опять отматывание назад. Сколь долго будет вести такую двусмысленную игру Лукашенко, трудно сказать», — отметил Третьяков.
Он добавил, что создание Союзного государства возможно, но «Лукашенко опять отматывает назад, а Путин ему это позволяет».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.