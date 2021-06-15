Российский политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру рассказал о перспективах создания Союзного государства России и Белоруссии

Михеев объяснил, почему не удается создать Союзное государство © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Александра Лукашенко. Летом прошлого года без поддержки России «не исключено, что Лукашенко рухнул бы».

«В этом смысле ясное дело, что и сам Лукашенко и Белоруссия с большей частью населения должны понимать, что гарантированное обеспечение безопасности Белоруссии со стороны России Москва может обеспечить только в том случае, если это будет не Союзное государство, а фактически единое государство. Но Лукашенко, как известно, фигура загадочная во многом, и как себя он поведет, когда опасность миновала, а она миновала, предсказать трудно. Мы уже видим, что вроде бы идет опять отматывание назад. Сколь долго будет вести такую двусмысленную игру Лукашенко, трудно сказать», — отметил Третьяков.

Он добавил, что создание Союзного государства возможно, но «Лукашенко опять отматывает назад, а Путин ему это позволяет».

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