Финансовым институтам США запрещается покупать российские гособлигации при первичном размещении, но возможна их покупка и продажа на вторичном рынке.
В 2019 году США был введен запрет на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. С этого момента Минфин выходил на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.
По сообщению Минфина, с 16 июня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня. Утверждено три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей.
Ранее США ввели ряд санкций против России по обвинениям в кибератаках и вмешательстве в выборы.