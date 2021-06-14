С 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать российские долговые обязательства, выпущенные Министерством финансов, Центробанком и Фондом национального благосостояния РФ. Об этом сообщает РБК 14 июня

США готовы ввести санкции против «Северного потока 2» в любой момент - Блинкен © Twitter, Secretary Antony Blinken

В 2019 году США был введен запрет на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. С этого момента Минфин выходил на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.

По сообщению Минфина, с 16 июня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня. Утверждено три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей.

Ранее США ввели ряд санкций против России по обвинениям в кибератаках и вмешательстве в выборы.