Приднестровского конфликта сегодня фактически нет. Там есть проблема признания ПМР, но в отличие от конфликта в Донбассе, там нет вялотекущих перестрелок и нет опасности возобновления полноценных боевых действий. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Вадим Красносельский на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым заявил о том, что Тирасполь выйдет из подписанных с Молдавией соглашений, если Кишинев не будет выполнять свои обязательства.

Эксперт также отметил, что Кишинев сейчас не заинтересован в возвращении Приднестровья, поскольку это подорвет хрупкую политическую стабильность, которая была выстроена в молдавской политике.

«Там теплый междусобойчик политических сил, которые спокойно меняют друг друга у власти, критикуют, пугают майданами, но в целом у них все хорошо. Таким образом население выпускает пар, поскольку Молдавия хоть уже и богаче Украины, но все-таки одна из самых бедных бывших советских республик», — категоричен Ищенко.

Что касается Приднестровья, то, по его мнению, это образование пережило определенные трудности, но сейчас живет несколько богаче Молдавии и видит перспективы в том, чтобы оставаться независимым от Кишинева.

Поэтому план Дмитрия Козака, который предполагал объединение Кишинева и Тирасполя в некую конфедерацию был негативно воспринят и там, и там, и как только возник намек на то, что можно этот план не выполнять, Кишинев отказался его выполнять, а Тирасполь особенно не возражал, уточнил политолог.

Наконец, для полного решения вопроса необходимо полное признание Приднестровья мировым сообществом, чего, в условиях геополитической борьбы, явно не произойдет, резюмировал специалист.