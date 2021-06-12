Единственное различие между дискриминацией русского и русскоговорящего населения на Украине и в странах Прибалтики состоит только в том, что в Прибалтике за русский язык пока не убивают людей, а на Украине – убивают. Об этом рассказал глава Комсомола Украины Михаил Кононович в интервью изданию Украина.ру

«Промыли украинцам мозги»: Кононович рассказал, как раздувают антибелорусскую истерику © кадр из видео Украина.ру Олег Гелевей и его приятель в состоянии алкогольного опьянения в одном из киевских кафе оскорбили официантку из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке. За девушку заступился один из посетителей, спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения, мужчине нанесли резаные раны.

Эксперт отметил, что после этих эпизодов украинские националисты поняли, что жизнь русского человека, коммуниста или просто оппозиционера ничего не стоит, и что власть фактически закрывает глаза на этот произвол.

«Стерненко убил человека — «герой». Американцы за него вступаются. На Донбассе убили мирных жителей «защитники Украины». Сейчас это все будет усугубляться. Управляемая извне власть дала добро на все действия против оппозиции, в которую входят русские, русскоговорящие, белорусы, нацменьшинства и все те, кто не принимает Госпереворот 2014 года и нацистскую Украину», — подчеркнул Кононович.

Что касается инцидента с пьяным «свободовцем», то он в очередной раз подтверждает поговорку «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», потому что все националисты постоянно чувствуют себя королями жизни под защитой США и Евросоюза, заключил собеседник издания.