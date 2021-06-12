Польша могла и должна была стать первым и самым большим бенефициаром энергетической экспансии России и германо-российского сотрудничества в области энергетики. Ведь совсем не обязательно любое соглашение между Москвой и Берлином должно заключаться за счёт Варшавы. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: У Польши не может быть другой внешней политики, кроме политики в отношении США и России © vk.com, Конрад Ренкас Збигнев Рау заявил, что Германия для сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2» принесла в жертву ценности свободного мира. Дипломат также посетовал, что американский лидер Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем отказаться от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

У Польши были все возможности, чтобы стать хорошо зарабатывающим младшим партнёром в такой конфигурации, что в любом случае было бы выгодным, учитывая текущее подчинённое положение Третьей Речи Посполитой, но сожалению, все эти планы были со старта отвергнуты, сетует эксперт.

«Во-первых — потому, что такие приказы пришли извне. Во-вторых, пользуясь плохими знаниями геоэкономики, в частности энергетики, поляков всегда легко спровоцировать в этих вопросах», — пояснил Рэнкас.

Собеседник издания добавил, что это должно быть одним из многих польских уроков для Украины, которая ныне оказалась не в лучшем положении, чем Польша: в конце европейской и глобальной цепочек поставок энергоресурсов, а не в самом её начале.

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