«Есть несколько моментов для возможного будущего диалога [между Москвой и Киевом] — геополитический, экономический, идеологический и т.д. И невступление Украины в НАТО, ее внеблоковый статус — это фундамент для геополитического диалога», — сказал Бизяев.
По его словам, встреча с президентом США Джо Байденом для российского лидера — не более чем инструмент для перезагрузки российско-украинских взаимоотношений.
Ранее Путин дал интервью Зарубину. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.