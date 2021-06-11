Украинский политолог Руслан Бизяев прокомментировал для издания Украина.ру интервью российского лидера Владимира Путина журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике

Переговоры Путина и Байдена: Хазин рассказал, почему Украина устроила очередную истерику © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, встреча с президентом США Джо Байденом для российского лидера — не более чем инструмент для перезагрузки российско-украинских взаимоотношений.

Ранее Путин дал интервью Зарубину. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.