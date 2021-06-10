Встреча с президентом США Джо Байденом для российского лидера Владимира Путина - не более чем инструмент для перезагрузки российско-украинских взаимоотношений, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО.

Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.

Руслан Бизяев, отвечая на вопрос, являются ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байденом или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:

— Я бы посмотрел на эту ситуацию с той стороны, что рассматривать «красные линии» или линии любого другого цвета по НАТО надо только в контексте будущего российско-украинских отношений. Есть несколько моментов для возможного будущего диалога — геополитический, экономический, идеологический и т.д. И невступление Украины в НАТО, ее внеблоковый статус — это фундамент для геополитического диалога.

Путин провёл красные линии в отношениях с Украиной © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Путин хочет, чтобы, перезагрузив отношения с Украиной, вопрос вступления Украины в НАТО — и не только Украины, а любой из постсоветских республик — ушел в прошлое. Об этом он говорил, говоря, что у России и Украины есть более важные темы для обсуждения, чем международная безопасность.

Путин дал понять, по крайней мере, мне так показалось, что для него гораздо важнее перезагрузка украинско-российских взаимоотношений по всем аспектам, чем встреча с Байденом. Встреча с Байденом — это один из инструментов, не более чем.

Поэтому проблема Путин поставил, но решения не сказал. Дальше мы уже можем только уходить от конкретики и переходить к толкованию. Я буду с интересом наблюдать.