Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО.
Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.
Руслан Бизяев, отвечая на вопрос, являются ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байденом или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:
— Я бы посмотрел на эту ситуацию с той стороны, что рассматривать «красные линии» или линии любого другого цвета по НАТО надо только в контексте будущего российско-украинских отношений. Есть несколько моментов для возможного будущего диалога — геополитический, экономический, идеологический и т.д. И невступление Украины в НАТО, ее внеблоковый статус — это фундамент для геополитического диалога.
Мы пока можем только предположить, что будет обсуждаться на встрече. Есть множество конспирологических теорий, начиная от большой сделки, заканчивая тем, что эта встреча пройдет для галочки и будет иметь такой же результат, как встреча в Хельсинки между [экс-президентом США Дональдом] Трампом и Путиным. Я думаю, что в данном случае Путин как человек, который сам когда-то хотел привести Россию в НАТО в конце 90-х — начале 2000-х, прекрасно понимает, что это такое и чем это чревато. Поэтому для него вопрос даже не в подлетном времени ракет, а в том, что НАТО сейчас является геополитическим конкурентом России и Китая, и он хочет дать понять, что геополитическая конкуренция на постсоветском пространстве должна закончится.
Путин хочет, чтобы, перезагрузив отношения с Украиной, вопрос вступления Украины в НАТО — и не только Украины, а любой из постсоветских республик — ушел в прошлое. Об этом он говорил, говоря, что у России и Украины есть более важные темы для обсуждения, чем международная безопасность.
Путин дал понять, по крайней мере, мне так показалось, что для него гораздо важнее перезагрузка украинско-российских взаимоотношений по всем аспектам, чем встреча с Байденом. Встреча с Байденом — это один из инструментов, не более чем.
Поэтому проблема Путин поставил, но решения не сказал. Дальше мы уже можем только уходить от конкретики и переходить к толкованию. Я буду с интересом наблюдать.