Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», которое было посвящено украинской тематике, дал понять НАТО и США, что вопрос возможного членства Украины в НАТО - это не вопрос двусторонних отношений Украины и Альянса, но и России. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру

Зачем Путин стал «плохим полицейским» в украинском вопросе? © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, можно будет говорить о повторении Кубинского кризиса, если США и их натовские партнеры решат пренебречь интересами России.

«Путин дал понять, что это не двусторонний вопрос отношений Украины и НАТО, это в том числе напрямую затрагивает интересы Российской Федерации, и на этот раз, в отличие от того, что было в 90-е годы, их придется учитывать», — добавил эксперт.

Ранее Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО.

Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.