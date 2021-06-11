«Это хороший месседж и натовцам, и, кстати, нашим политикам и экспертам, которые многие годы недооценивали угрозу вступления Украины в НАТО, поскольку такое шапкозакидательское настроение — "да никогда Украину в НАТО не возьмут!" — превалировало в экспертной среде довольно долго, а это действительно ведет к недооценке серьезной угрозы для системы обороны и безопасности Российской Федерации. Поэтому, на мой взгляд, своевременный призыв для того, чтобы избавиться от этой недооценки», — сказал Корнилов.
По его словам, можно будет говорить о повторении Кубинского кризиса, если США и их натовские партнеры решат пренебречь интересами России.
«Путин дал понять, что это не двусторонний вопрос отношений Украины и НАТО, это в том числе напрямую затрагивает интересы Российской Федерации, и на этот раз, в отличие от того, что было в 90-е годы, их придется учитывать», — добавил эксперт.
Ранее Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО.
Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.