Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в больницах администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныци» по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования. Об этом 10 июня сообщает на сайте пресс-служба компании

По данным следствия, должностные лица филиалов «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам в период с сентября по декабрь 2020 года.

«В то время указанные закупки были приостановлены департаментом управления по вопросам категорий и службами безопасности АО «Укрзализныця». Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям», — говорится в сообщении.

Впереди паровоза. Новый глава Укрзализницы пообещал побороть коррупцию © Facebook, Zhmak Volodymyr

Ранее правоохранители сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО «Укрзализныця» в присвоении 750 тыс. грн (около 1,9 млрд рублей) государственных средств.