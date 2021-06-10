По данным следствия, должностные лица филиалов «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам в период с сентября по декабрь 2020 года.
«В то время указанные закупки были приостановлены департаментом управления по вопросам категорий и службами безопасности АО «Укрзализныця». Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям», — говорится в сообщении.
В компании сообщили, что предоставили доступ ко всем помещениям, предусмотренным постановлением суда для проведения обысков.
Ранее правоохранители сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО «Укрзализныця» в присвоении 750 тыс. грн (около 1,9 млрд рублей) государственных средств.