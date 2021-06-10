Член комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы футболистов политический слоган «Героям слава». Об этом 10 июня написал «Чемпионат.com»

«Промежуточное решение лучше, чем ничего, но своего нужно добиваться до конца. Слоганы носят сомнительный характер, они использовались [украинскими националистами и коллаборационистами] по время Великой Отечественной войны. Надеюсь, что люди в УЕФА, которые имеют большой опыт и авторитет, не полезут в политику, им не нужно это. А если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдем возможность и пошлем нашим коллегам нормальную форму», — сказал Свищёв.

Прокомментировал депутат и карту Украины с Крымом, нарисованную на форме страны к Евро-2020. По его словам, раньше на одежде футболистов никакие границы государств не изображали, решение Украины в этом случае больше похоже на провокацию, которая, считает Свищёв, приурочена к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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О том, что Украина должна убрать со своей новой формы слоган «Героям слава» в УЕФА заявили 10 июня. Лозунг признали содержащим политический контекст. Однако первую его часть «Слава Украине!» и изображение карты страны с Крымом в ее составе в УЕФА разрешили не менять.

Новую форму к Евро-2020 президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал 6 июня, где на футболках футболистов нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание территории Украины с Крымом в составе. В Государственной Думе Российской Федерации оценили дизайн как попытку героизировать нацизм.