Украинский климатолог Евгения Засядько заявила, что в мире происходит климатический кризис, который приведет в итоге к необратимым последствиям. Причем для Украины эта проблема очень актуально. Специалиста 9 июня процитировал «ГлавРед»

«У нас примерно втрое быстрее температура растет, но это не значит, что у нас будет теплее, чем в предыдущие годы. У нас происходит разбалансировка, которая не исключает холодных периодов. Синоптики и метеорологи говорят о том, что холодная температура у нас зимой никуда не исчезнет. До —20 будет», — дала Засядько прогноз на ближайшую зиму.

СМИ опубликовали фото реальных семей «Сватов» © Татьяна Кравченко/Инстаграм

«Можно вспомнить, как несколько лет назад мы с зимы сразу попали в лето. Было около 0 градусов, а через пару недель стало +30. Это негативно влияет и на здоровье людей, так как скачет давление у пожилых людей. Дети очень чувствительны к таким изменениям», — сказала специалист.

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Ранее свой прогноз на уже начавшееся лето дал народный украинский синоптик Леонид Горбань. Он предсказывал, что июнь начнется с дождей, которые продлятся три дня, а в июле обещал жару в районе +27 — +32 градусов.

Самым жарким в этом году, считает Горбань, будет август, когда столбики термометров будут держаться на уровне +33 — + 35 градусов.