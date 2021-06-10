Правительство Украины выделило из ковидного фонда 800 млн грн (2,1 млрд руб.) на доплаты сотрудникам структур Министерства внутренних дел. Такое постановление Кабмин одобрил 9 июня

Аваков попросил из COVID-фонда деньги на премии МВД © avakov.com гласит, что аппарату МВД выделят 71,6 млн грн (190,7 млн руб.) для доплат медработникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления ведомства, которые непосредственно заняты на работах по противодействию коронавирусу.

Госпогранслужбе направят 30,8 млн грн (82 млн руб.), а Нацгвардии — 1,66 млн грн (4,4 млн руб.), Госслужбе по ЧС — 1,7 млн грн (4,5 млн руб.), Нацполиции — 679,2 млн грн (1,8 млрд руб.) для доплат сотрудникам и военнослужащим, «которые обеспечивают жизнедеятельность населения» на период действия карантина.

После введения на Украине карантина в марте 2020 года Верховная Рада приняла изменения в госбюджет в связи с созданием Фонда борьбы с коронавирусом. Этот фонд был создан временно (на период действия карантина) для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией.

При этом фонд неоднократно попадал в скандалы. Так, к концу прошлого года больше половины его содержания было направлено на строительство и ремонт дорог.