В так называемую «небесную сотню» погибших во время Евромайдана 2013-2014 годов были включены люди, которых в этот момент даже не было в Киеве. Об этом рассказал западноукраинский политтехнолог Михаил Шпир в интервью изданию Украина.ру

Михаил Шпир прокомментировал открытое против него СБУ уголовное дело за «любовь к Путину» © кадр из видео Украина.ру Сергея Пашинского.

Эксперт отметил, что в списке погибших числились бездомные, некий мужчина, которого убили в драке с охранниками на львовском рынке, а также человек, которого сбила машина где-то в Николаевской области.

«Еще там была девушка, которая была коком Майдана. Она порезала палец грязной консервой, несколько недель не обращалась к врачу, у нее начался сепсис. Медики Майдана пытались оказать ей какую-то помощь, но у них это не получилось, и теперь она тоже в небесной сотне», — вспоминает Шпир.

Собеседник издания добавил, что Западу просто нужна была красивая цифра для информационного повода, и поэтому организаторы Майдана решили остановиться на этой «небесной сотне».