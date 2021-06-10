«Небесная сотня» — сто с лишним человек, которые погибли на майдане в 2014 году, в основном от пуль снайперов. Через 5 лет несколько граждан Грузии признались, что именно они расстреляли протестующих. По их словам, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.
Эксперт отметил, что в списке погибших числились бездомные, некий мужчина, которого убили в драке с охранниками на львовском рынке, а также человек, которого сбила машина где-то в Николаевской области.
«Еще там была девушка, которая была коком Майдана. Она порезала палец грязной консервой, несколько недель не обращалась к врачу, у нее начался сепсис. Медики Майдана пытались оказать ей какую-то помощь, но у них это не получилось, и теперь она тоже в небесной сотне», — вспоминает Шпир.
Собеседник издания добавил, что Западу просто нужна была красивая цифра для информационного повода, и поэтому организаторы Майдана решили остановиться на этой «небесной сотне».