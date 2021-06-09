«Сегодня все регионы перешли в "зеленую" зону. Но хочу призвать придерживаться карантинных ограничений», — заявил Шмыгаль.
В среду утром на сайте Минздрава страны опубликовали интерактивную карту, на которой все области стали «зелеными» и соответственно перешли в зону карантина с самыми слабыми ограничениями. Официально решение вступает в силу после заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что за сутки на Украине зафиксировали 1 602 новых случая заболевания COVID-19. В воскресенье, 6 июня, в стране зафиксировали 535 новых случаев.