Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил украинцев преждевременно не радоваться всеукраинской «зеленой» зоне карантина из-за коронавируса и призвал продолжать придерживаться ограничений. Об этом 9 июня он заявил на заседании правительства, которое транслировал канал Кабмина в YouTube

Страна Ковидия. Диагноз как судьба © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

В среду утром на сайте Минздрава страны опубликовали интерактивную карту, на которой все области стали «зелеными» и соответственно перешли в зону карантина с самыми слабыми ограничениями. Официально решение вступает в силу после заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что за сутки на Украине зафиксировали 1 602 новых случая заболевания COVID-19. В воскресенье, 6 июня, в стране зафиксировали 535 новых случаев.