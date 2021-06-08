Ранее Дедюхин на своей странице в Facebook рассказал, что к нему обращаются люди, которые заявляют, что женщину нельзя считать «инкубатором» и она самостоятельно может распоряжаться собственным телом.
«Если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: "Сучка не захочет — кобель не вскочит". И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность», — написал священник.
Впоследствии раскольник сперва несколько отредактировал свой пост, убрав из него предложение «Сучка не захочет — кобель не вскочит» и замечание об ответственности женщины. Затем сообщение вообще исчезло со страницы Дедюхина.
Кроме того, в другом посте он назвал «недоразвитыми личностями» людей, которые демонстрируют плакаты с надписью «Мое тело — мое дело».
«Решение Епархиального совета Полтавской епархии Православной церкви Украины от 7 июня. Временно, до 19 августа 2021 года, отстранить настоятеля Свято-Николаевской религиозной общины г. Полтавы прот. Александра Дедюхина от совершения Божественной Литургии», — сказано в сообщении ПЦУ.
Также перед Дедюхиным поставили требование прекратить до 6 сентября этого года любую публичную деятельность в соцсетях. Отмечается, что в дальнейшем такую публичную деятельность он может вести только в пределах норм христианской морали и пастырской этики.
Подчеркивается, что в случае повторения нарушений дело может быть передано на рассмотрение «Священного Синода ПЦУ».