«Священник» т.н. Православной церкви Украины (ПЦУ), депутат Полтавского горсовета от «Европейской солидарности» Александр Дедюхин был временно отстранен от работы из-за резонансного заявления о праве женщин на аборт. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба «Полтавской епархии ПЦУ»

Анна Ревякина: Почему нельзя запрещать аборты © REUTERS, Maciek Jazwiecki/Agencja Gazeta

«Если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: "Сучка не захочет — кобель не вскочит". И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность», — написал священник.

Впоследствии раскольник сперва несколько отредактировал свой пост, убрав из него предложение «Сучка не захочет — кобель не вскочит» и замечание об ответственности женщины. Затем сообщение вообще исчезло со страницы Дедюхина.

Кроме того, в другом посте он назвал «недоразвитыми личностями» людей, которые демонстрируют плакаты с надписью «Мое тело — мое дело».

«Решение Епархиального совета Полтавской епархии Православной церкви Украины от 7 июня. Временно, до 19 августа 2021 года, отстранить настоятеля Свято-Николаевской религиозной общины г. Полтавы прот. Александра Дедюхина от совершения Божественной Литургии», — сказано в сообщении ПЦУ.

Также перед Дедюхиным поставили требование прекратить до 6 сентября этого года любую публичную деятельность в соцсетях. Отмечается, что в дальнейшем такую ​​публичную деятельность он может вести только в пределах норм христианской морали и пастырской этики.

Подчеркивается, что в случае повторения нарушений дело может быть передано на рассмотрение «Священного Синода ПЦУ».