Исключение из санкций США для компании-оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG может быть отозвано, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости 7 июня

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал Блинкен.

Он отметил, что «физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом», ввод же санкций против Nord Stream 2 AG мог испортить отношения Вашингтона с Берлином настолько, что дальнейшие переговоры Германия вести не пожелала бы.

«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать, чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», — цитирует агентство Блинкена.

Внезапный поворот: Польше придётся получать газ по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия неоднократно отмечала, что «Северный поток 2» — это чисто коммерческий проект, который не имел и не имеет политической составляющей.