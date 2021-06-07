Ситуация в украинской армии критическая, сообщает издание «Военный курьер Украины» 7 июня со ссылкой на доклад, подготовленный для начальника Генштаба, оказавшийся в распоряжении редакции

«Докладываю, что в Вооруженных силах Украины имеет место критическая ситуация с выплатой дополнительных видов денежного довольствия, что вызывает напряженность в войсковых коллективах и семьях военнослужащих», — цитирует издание документ.

Тыловые забавы. Кого должны защищать ВСУ © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В докладе отмечается, что распоряжается деньгами Министерство обороны, которое выделило на погашение задолженности 322 млн грн из 940, запрошенных Генштабом.

5 июня стало известно, что Минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн грн ($2,7 млн).

На что еще пойдут деньги украинских военных неизвестно, но, судя по запросам чиновников ведомства, красиво жить себе они запрещать не собираются.