«Докладываю, что в Вооруженных силах Украины имеет место критическая ситуация с выплатой дополнительных видов денежного довольствия, что вызывает напряженность в войсковых коллективах и семьях военнослужащих», — цитирует издание документ.
Согласно содержащимся в нем данным, на первое января 2021 года задолженность составляла 350 млн грн, а к 15 мая выросла почти втрое до 950 млн грн.
В докладе отмечается, что распоряжается деньгами Министерство обороны, которое выделило на погашение задолженности 322 млн грн из 940, запрошенных Генштабом.
5 июня стало известно, что Минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн грн ($2,7 млн).
На что еще пойдут деньги украинских военных неизвестно, но, судя по запросам чиновников ведомства, красиво жить себе они запрещать не собираются.