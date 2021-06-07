По словам эксперта, данный метод предотвращает возможность скисания и способствует повышению содержания жира. Чагаровский также отметил, что производители молока ни в коем случае его не фальсифицируют, к этому прибегают только продавцы и заготовители.
«Цель — сохранение нативных свойств, а именно кислотности, для чего используются сода и моющие средства, чтобы молоко не было кислым. На вкус это из-за небольшого количества веществ не ощущается, рецепторы не могут ощутить, и люди покупают это как обычное молоко», — отметил Чагаровский.
Эксперт также заявил, что моющие средства добавляются в молоко, когда оно сдано на промышленную переработку и нужно, чтобы показатели жирности соответствовали норме. Именно поэтому, по словам специалиста, продавцы идут на такую хитрость.
Однако, по словам Чагаровского, на предприятиях, занимающихся переработкой и розливом молока, происходит обеззараживание перекисью водорода, поэтому в такой структуре моющие средства попасть не могут.
Ранее сообщалось, что в 2021 году продажи украинского молока упали на 5,2% по сравнению с прошлым годом. Среди лидеров областей по производству продукта остались Полтавская, Черкасская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.