Украинским гражданам продают фальсифицированное молоко, которое нельзя на вкус отличить от натурального, так как продавцы добавляют в него моющие средства, сообщил руководитель Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский в эфире канала «Украина 24» 6 июня

По словам эксперта, данный метод предотвращает возможность скисания и способствует повышению содержания жира. Чагаровский также отметил, что производители молока ни в коем случае его не фальсифицируют, к этому прибегают только продавцы и заготовители.

«Цель — сохранение нативных свойств, а именно кислотности, для чего используются сода и моющие средства, чтобы молоко не было кислым. На вкус это из-за небольшого количества веществ не ощущается, рецепторы не могут ощутить, и люди покупают это как обычное молоко», — отметил Чагаровский.

На Украине торгуют поддельным молоком © 4s Milk / flickr

Однако, по словам Чагаровского, на предприятиях, занимающихся переработкой и розливом молока, происходит обеззараживание перекисью водорода, поэтому в такой структуре моющие средства попасть не могут.

Ранее сообщалось, что в 2021 году продажи украинского молока упали на 5,2% по сравнению с прошлым годом. Среди лидеров областей по производству продукта остались Полтавская, Черкасская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.