Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов заявил, что певец Филипп Киркоров проявил неуважение не только к нему самому, но и ко всем спортсменам страны, в том числе к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову лично. Об этом 6 июня написала «Комсомольская правда»

Владимира Максимова, который по отчеству Салманович, возмутило, что Киркоров обратился к Черчесову Станислав Соломонович, когда тот Саламович.

«Меня Соломоновичем практически никогда не называли и отчество не путали. У меня возникает другой вопрос: зачем Киркоров туда вообще приехал? Те, кто его туда пригласил, они чего хотели сделать?» — задался вопросом Максимов.

«Пьяные» «Белые розы» — контент «для дебилов»: Вайкуле оценила «Ласковый май» © Юрий Шатунов/Инстаграм Марио Фернандеса и Магомеда Оздоева, а как зовут главного тренера — вообще не знал.

«Он (Киркоров. — Ред.) даже не смог выучить имя-отчество главного тренера. Он взял и просто опустил вид спорта, выражаясь по-русски. Мягко говоря, это неуважение. Да, ты можешь не знать о футболе или хоккее, но если ты идешь на встречу с людьми, то должен подготовиться, выучить их имена, как слова песни. Получается, что человек вас просто не уважает», — заявил Максимов.

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Несмотря на неприятное для игроков общение с поп-королем, в тот день команда России по футболу обыграла соперников из Болгарии со счетом 1:0.