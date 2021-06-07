Служба безопасности Украины (СБУ) передала в Министерство культуры список российских культурных деятелей, которые представляют угрозу безопасности страны. Оказалось, что не все эти люди живы, об этом на днях стало известно из сообщения пресс-службы Минкульта

Звезда «Сватов» сделала «афролук» и стала похожа на Агутина © liudmilartemyeva/Инстаграм список входят 199 человек, причем среди них есть артисты, относительно недавно получившие российское гражданство. Это француз Жерар Депардье и актер Стивен Сигал, имеющий подданство сразу трех государств: США, России и Сербии.

Внесены в список «опасных» деятелей культуры и уже умершие артисты. В их числе — экс-худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт и Олег Табаков.

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К слову, в апреле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение каналу ЯТБ из города Олешки Херсонской области за демонстрацию фильма 1988 года «Раз, два — горе не беда!» с участием Табакова. За повторное нарушение обещали оштрафовать.

Доводы представителя канала о том, что артист давно умер и не может представлять для государства опасности, в ведомстве сочли несостоятельными.