Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что местом проведения встреч ТКГ вместо Минска может быть одна из нейтральных стран — Швейцария или Финляндия. Об этом экс-президент сказал на днях в эфире «5 канала»

Турция может стать новой переговорной площадкой по Донбассу - Климкин © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Кравчук также считает, что переговорную площадку можно организовать там, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Глава делегации Киева в ТКГ предполагает, что это могло бы послужить мостиком к совмещению будущих переговоров с принятым документом о безъядерном статусе.

Ранее Кравчук предложил Польшу для переговоров по Донбассу. В то же время экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что удобными площадками могли бы стать Турция или Сербия.

В апреле Кравчук заявил, что Трехсторонняя контактная группа больше не будет проводить заседания в Минске. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что для продолжения очных заседаний ТКГ в белорусской столице на данный момент нет технических, логистических и политических условий.