«По моему мнению, нужно было бы перенести [переговоры по Донбассу из Белоруссии] в нейтральную страну. Ну, скажем, в Швейцарию или Финляндию», — отметил он.
Кравчук также считает, что переговорную площадку можно организовать там, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Глава делегации Киева в ТКГ предполагает, что это могло бы послужить мостиком к совмещению будущих переговоров с принятым документом о безъядерном статусе.
Ранее Кравчук предложил Польшу для переговоров по Донбассу. В то же время экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что удобными площадками могли бы стать Турция или Сербия.
В апреле Кравчук заявил, что Трехсторонняя контактная группа больше не будет проводить заседания в Минске. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что для продолжения очных заседаний ТКГ в белорусской столице на данный момент нет технических, логистических и политических условий.