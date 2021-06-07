Киевский журналист Владимир Скачко объяснил отличие цензуры от контроля над средствами массовой информации. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Цензура свирепствовала»: Евгений Киселев рассказал о пропаганде от Порошенко © Facebook, Евгений Киселев

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.