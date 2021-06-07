«Нельзя сказать, что сегодня в Украине есть цензура, исходящая из одного центра. Существует жесткий и тотальный, не допускающий никаких утечек иного мнения контроль над СМИ. Либо олигархический, либо политический. Это отличается от цензуры, потому что цензура исходит из одного центра и является идеологической, а контроль — это явление, не имеющее никакого отношения к идеологии. Это чисто политическое явление, превращающее СМИ в органы агитации и пропаганды, как сказал В.И. Ленин», — пояснил журналист.
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.