Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня.
«Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встрече тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит в Украине и на Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», — считает Кравчук.
По его словам, разговор лидеров Украины и США мог бы пройти в телефонном режиме.