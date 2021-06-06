Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что президенту США Джо Байдену накануне встречи с российском коллегой Владимиром Путиным стоит поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он сказал об этом в эфире телеканала «Дом» 6 июня

Эксперт рассказал, правда ли Байден заранее проиграл перед встречей с Путиным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встрече тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит в Украине и на Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», — считает Кравчук.

По его словам, разговор лидеров Украины и США мог бы пройти в телефонном режиме.